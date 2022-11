Reina la confusión sobre quién pagará el tratamiento del cantante Chyno Miranda en clínica venezolana Los abogados de la mamá del cantante piden a la fiscalía venezolana respuestas sobre la controversial situación que vive el intérprete, quien está siendo tratado por adicciones en su país. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los abogados de la mamá de Chyno Miranda han alzado la voz en defensa de su progenitora Alcira Pérez y su sobrina Yarubai Zapata Pérez, quienes han sido señaladas de apropiarse indebidamente de la fortuna del cantante, mientras surgen nuevas interrogantes sobre quién pagará los gastos médicos del intérprete. En conferencia de prensa realizada la tarde del miércoles, el defensor Horacio Morales León dio a conocer que la clínica privada de psiquiatría y psicología venezolana El Cedral —donde actualmente se encuentra ingresado el cantante en Caracas— solicitó una alta cantidad de dinero para pagar el tratamiento que este está recibiendo. Morales León declaró que una asistente de la clínica que se identificó como Emily pidió $4,000 para cubrir los honorarios. Así mismo aseguró que esa persona comunicó al propio cantante con su oficina para exigir la transferencia económica. "El señor Chyno solicitó nuevamente, ya por parte directa, que tenían que girarle cuatro mil dólares para poder cancelar lo [de] su tratamiento", declaró el abogado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Morales León le pidió a las autoridades venezolanas que tomen cartas en el asunto debido a que, según él, no es común que un paciente que se encuentra bajo tratamiento por una afección neurológica y una patología por consumo de sustancias, realice este tipo de petición. También pidió a la directora de la clínica, Iris Rojas, que responda a las autoridades sobre esta situación. Chyno MIranda Celebrities Visit Univision's "Despierta America" Chyno MIranda | Credit: Photo by Manny Hernandez / Getty Images El abogado recalcó que tras el polémico y abrupto traslado del cantante de la clínica Tía Panchita a El Cedral, se comunicó públicamente que la actual novia de Chyno, Astrid Miranda, y su familia estaban sufragando los gastos del tratamiento. Sin embargo, reveló que El Cedral se ha negado a confirmar esta información. "¿Cómo es que esta situación opera de parte de la clínica de El Cedral, cuando sale a la luz pública una ciudadana que se identifica como Astrid, que es la novia o que funge como la novia del ciudadano, Chyno Jesús Miranda, y efectivamente dice por las redes sociales que su familia y su persona están sufragando los gastos que ocasiona el tratamiento de la clínica de El Cedral?", preguntó. El defensor aprovechó para aclarar que la familia del cantante lo había internado en la clínica Tía Panchita precisamente por cuestiones económicas. "La familia efectivamente lo tenía en Tía Panchita porque efectivamente, no contaban con un presupuesto para sufragar estos gastos en la clínica El Cedral. Gastos que tenemos informaciones imprecisas que cobran 25 mil dólares, 8 mil, 10 mil dólares", dijo. Por lo tanto, solicitó a la fiscalía general de la república investigar y responder ante la aparente ilegalidad de lo sucedido. La madre del cantante, por su parte, ha declarado anteriormente que su hijo le ha solicitado regresar a casa en cuanto termine su tratamiento.

