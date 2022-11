Cuatro detenidos por hacerse pasar por médicos en la clínica que atendió a Chyno Miranda Las autoridades venezolanas han detenido a cuatro personas por supuestamente hacerse pasar por médicos psiquiatras en la polémica clínica Tía Panchita, en la que hasta hace unos días estuvo ingresado Chyno Miranda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades venezolanas han detenido a cuatro personas por presuntamente hacerse pasar por médicos psiquiatras en la polémica clínica Tía Panchita, el centro del que fue trasladado el cantante Chyno Miranda por las aparentes condiciones precarias del lugar. "Posterior a la práctica de la Inspección Higiénico Sanitaria en la casa de reposo Tía Panchita, ordenada por el Ministerio Público de Venezuela, se logró la aprehensión de los falsos psiquiatras SOTILLO LIONEL, DOMINGUEZ VICTORIO junto a CHACON JOSE y MORENO DANIES. quienes se hacían pasar por auxiliares de enfermería, sin tener los cursos o autorizaciones correspondientes: con las negativas consecuencias que ello deriva hacia pacientes allí recluidos", informó a través de su cuenta de Twitter el fiscal general de la República de Venezuela, Tarek William Saab. Según explicó, las autoridades venezolanas se interesaron en el caso luego de que Miranda comentara en un video el trato que recibió en la clínica. También explicó que las autoridades seguirán investigando "hasta esclarecer de manera definitiva estos lamentables hechos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: IG/Chyno Miranda Hace unos días se conoció que el cantante sería trasladado a una clínica privada por decisión de "un tribunal civil competente, luego de haber tratado de hacer una inspección el día de ayer y haber entrado en desacato una vez constataron las precarias condiciones en las que se encontraba el Chyno", según reveló el influencer Irrael Gómez. En el centro, donde Chyno permaneció por 10 meses, fue tratado de la manera más terrible. "En Tía Panchita era horrible esa mierda... fue bastante engorrosa la salida de Tía Panchita para acá", dijo el propio cantante. También agradeció el haber podido salir de ese lugar. "Estoy feliz de verdad, estoy feliz. Agradezco a todos los que han participado en esto, a la fiscalía, a todos, a mi novia, a todos los fanáticos, gracias por el apoyo, gracias por hacer viral esta noticia. Estoy más fuerte que nunca", aseguró.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cuatro detenidos por hacerse pasar por médicos en la clínica que atendió a Chyno Miranda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.