¡Chyno Miranda comparte emocionado cómo da sus primeros pasitos de salsa! El cantante publicó unas imágenes emocionantes que demuestran el esfuerzo y los grandes logros que ha conseguido. "La movilidad está regresando". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para Chyno Miranda no hay imposibles. Ahora lo tiene más claro que nunca. Ha pasado de verse inmovilizado en una cama a dar los primeros pasos no solo caminando, ¡sino de salsa! Un premio que se ha ganado el solito a base de mucho esfuerzo y, sobre todo, mucha voluntad. Feliz y entusiasmado, quiso compartir este cómplice momento con sus otros doctores, los fans. Ellos y sus ganas de darles lo mejor algún día cuando esté de vuelta en los escenarios, han sido dos impulsos que han llevado a su recuperación. Falta mucho camino, pero sobran las ganas. "Mi gente, me siento feliz porque después de los dolores que siento y he sentido, estoy recuperando mi movilidad, estoy bailando", expresó con un gran brillo en sus ojos. No ha sido un camino de rosas, pero tampoco de tirar la toalla. Eso jamás. Su esposa Natasha Araos y su hijo Lucca han sido su motor y sus compañeros inseparables en este viaje que continúa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Comienza la cuenta atrás para verle de nuevo dándolo todo en la tarima. No tiene dudas que eso llega y de la misma manera que él avanza, quiso invitar a todos a que hagan lo mismo. Rendirse no es una opción. " Sé fuerte porque la diferencia de lo imposible con lo posible es la voluntad que tengamos ante esa situación", escribió en otra de sus publicaciones en Instagram. Gracias Chyno, por ese espíritu luchador que sirve de inspiración a tantas otras personas.

