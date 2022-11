Se confirma traslado de Chyno Miranda a otra clínica tras las "precarias condiciones en las que se encontraba" El comunicador Irrael Gómez, seguidor del caso del cantante, compartía la última hora del artista venezolano y la decisión completa del tribunal civil sobre su caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Horas después de que Irrael Gómez anunciara que las cosas con Chyno Miranda no eran como se habían contado en los medios estos días, el estratega de la comunicación compartió desde sus redes la realidad que vive el cantante, según sus informaciones. A través de Instagram, informó del inminente traslado del artista de la clínica Tía Panchita, en la que se encontraba hasta ahora, a una privada. Las razones de este cambio no fueron voluntarias sino, por lo que asegura Gómez, resultado de un tribunal civil que consideró que las condiciones en las que vivía Chyno no eran precisamente las mejores. Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: (Photo by Matthew Eisman/Getty Images) "Jesús Miranda, mejor conocido como Chyno, está siendo trasladado en estos momentos desde el centro de rehabilitación Tía Panchita a una clínica privada", arranca el escrito del influencer. Un cambio que surge tras una inspección del lugar inicial donde habitaba el intérprete y que incumplía los requisitos para tener a un persona bajo los cuidados requeridos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta decisión ha sido acordada por un tribunal civil competente, luego de haber tratado de hacer una inspección el día de ayer y haber entrado en desacato una vez constataron las precarias condiciones en las que se encontraba el Chyno", añadió Irrael en su post. Al mismo le acompañan unas imágenes de Chyno acompañado por varias personas, entre ellas, lo que parecen ser autoridades policiales. El comunicador venezolano añadió el contenido del artículo 485 del Código Penal del país, que recoge las penas para quienes se saltan las medidas legales referidas a la salubridad y seguridad pública. "Será castigado con arresto de 5 a 30 días, o multa de 20 o 150 bolívares", lee el post. Irrael prometió contar "más detalles del caso" que tiene a los fans del artista, compañeros y allegados muy preocupados.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se confirma traslado de Chyno Miranda a otra clínica tras las "precarias condiciones en las que se encontraba"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.