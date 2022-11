Excompañero del cantante cuenta que Chyno Miranda "no quería saber nada de Nacho" ¿Qué decía el artista a sus colegas del centro de rehabilitación sobre el que fue su mano derecha musical por tantos años? Esta fue su sorprendente respuesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de que hablara la mamá, luego su novia por las redes y las autoridades que sacaron a Chyno Miranda de su centro Tía Panchita, ahora ha roto el silencio el que fuera compañero suyo en esta clínica. La periodista Astrid Rivera compartió en exclusiva para su programa Despierta América una entrevista con la persona en cuestión, la cual dio datos muy reveladores no solo sobre el estado del lugar, sino también de otros asuntos del cantante. Por ejemplo, lo que supuestamente le decía del que fue su colega musical por tantos años en los escenarios. ¿Qué piensa Chyno de Nacho y cuál es su relación actual? Estas fueron las declaraciones de la fuente, para tristeza de los seguidores de ambos artistas. Nacho y Chyno Nacho y Chyno | Credit: IG/Chyno Miranda "Él me hablaba mal de Nacho, él no quería saber nada de Nacho", dijo en un momento de la charla con la puertorriqueña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas declaraciones que sorprenden por la unión que ambos mostraron las últimas veces que fueron vistos juntos y por el interés que siempre tuvo su compañero en tenderle la mano en estos momentos tan difíciles. Entre las otras cosas que compartió el que fuera su compañero, fueron las malas condiciones en las que asegura que vivían en el centro, donde les "hacían limpiar excremento" y "había ratas". De momento, Chyno está recluido en una nueva clínica en Caracas llamada El Cedral donde, según ha compartido en estos días su novia Astrid Torrealba Falcón, se encuentra "muy bien".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Excompañero del cantante cuenta que Chyno Miranda "no quería saber nada de Nacho"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.