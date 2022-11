El centro de rehabilitación de Chyno Miranda responde tajante a las acusaciones de secuestro El centro Tía Panchita de donde sacaron al cantante venezolano tras encontrarlo, supuestamente, en "condiciones precarias", lanza un comunicado. "El Chyno es y seguirá siendo de nuestra familia". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras las recientes informaciones sobre las supuestas "condiciones precarias" en las que se encontraba Chyno Miranda en el centro de rehabilitación Tía Panchita, en Venezuela, la institución ha dado la cara a través de un comunicado para compartir su versión de los hechos. "Es un momento de mucha confusión y desinformación que deseamos termine pronto", arranca el escrito, el cual hace, por encima de todo, hincapié en que lo importante es "la salud física y mental de todos los pacientes internos en nuestra institución". Ante los señalamientos contra sus prácticas, concretamente, hacia uno de sus pacientes, en este caso el cantante venezolano, esta fue su defensa. Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: IG/Chyno Miranda "Lamentamos que situaciones externas y fuera de nuestro control hayan tomado el rumbo que hemos observado en las redes sociales y las noticias, criticando deliberada e injustamente nuestra noble causa, que no es más que la búsqueda de su bienestar, una plena recuperación tanto física y mental, así como la reinserción al núcleo familiar/social de nuestros pacientes", lee parte del comunicado. El centro Tía Panchita también tuvo unas amables palabras para Chyno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es y seguirá siendo parte de nuestra familia, donde ha mostrado una excelente recuperación progresiva a lo largo de 10 meses desde su ingreso, por lo que le deseamos lo mejor para él y sus familiares reiterando que las puertas de nuestra modesta, pero eficaz clínica, permanecerán abiertas, siempre", prosigue. Desde este lugar pidieron respeto e información veraz con respecto al caso y se pusieron a disposición de los medios para cualquier tipo de dudas. Por el momento, se desconoce cuál es la nueva clínica donde ha sido trasladado el artista para proseguir con su rehabilitación.

