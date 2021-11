Chyno Miranda reaparece en redes para celebrar su cumpleaños con su ex Natasha Araos Chyno Miranda ha reaparecido en las redes, esta vez para celebrar su cumpleaños 37 nada más y nada menos que acompañado de su exesposa y madre de su hijo, Luca, la influencer Natasha Araos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chyno Miranda y su esposa Credit: Mezcalent Chyno Miranda ha reaparecido en las redes, esta vez para celebrar su cumpleaños número 37 nada más y nada menos que acompañado de su exesposa y madre de su hijo, Luca, la influencer Natasha Araos. En un video se puede ver al cantante venezolano muy alegre, rodeado de muchos amigos, y al lado de Araos, a quien le da un tierno beso en la mejilla. ¡Por las imágenes se les ve que se la pasaron muy bien! Por su parte, Araos le dedicó un emotivo mensaje al padre de su hijo en sus historias de Instagram. "Hoy comenzó tu mejor año. Te deseo muchas cosas lindas. Pero sobre todo mucha salud, sabiduría, evolución, alegrías y fortaleza para que sigas disfrutando de esta maravillosa aventura llamada vida. Mis mejores deseos para ti", dijo. En un video donde se le ve muy eufórico y feliz, Miranda anunció su regreso a las redes sociales, a pesar de que había revelado que se alejaba de estas porque no estaba atravesando un buen momento, luego de su separación de Araos. "Volví papá, volví, un abrazo, los quiero, bendiciones", dijo. A la pareja en los últimos tiempos se les ha visto juntos, demostrando que la separación no ha impedido que mantengan buenas relaciones. Recientemente, la también modelo permitió una ronda de preguntas a sus seguidores en Instagram, y cuando le preguntaron por el cantante, esta dejó que este mismo hablara, ya que estaban cenando juntos en ese momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de los rumores de su separación en medio de la situación de salud que estaba atravesando el cantante venezolano, la expareja anunció que estaban finalmente separados desde hace más de un año. "Quiero que sepan que estamos dolidos por aquellas personas que han hecho falsas acusaciones a Natasha, todo es mentira. Ella ha estado conmigo desde el día uno", dijo Miranda. No obstante, Araos recalcó que está muy orgullosa de la familia que han formado. "Yo estoy orgullosa de la familia que tenemos. Estoy orgullosa que del fruto de nuestro amor nació un hijo espectacular y que a pesar de que Jesús y yo tomemos caminos distintos, nosotros vamos a hacer el mejor equipo para brindarle a nuestro hijo una vida sana, tranquila y feliz com él se merece", dijo.

