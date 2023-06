Chyno Miranda da importante paso para cambiar su físico en su nueva etapa El cantante venezolano está decidido a verse y también sentirse mejor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: IG/Chyno Miranda Chyno Miranda está de vuelta, y con todo. Así lo dejó saber en sus redes sociales después de recuperarlas al cien por cien y hacerse con el control absoluto de ellas y su contenido. Además de compartir un adelanto de su nueva propuesta musical y su alegría de volver a estar en contacto con su público, hay algo más que ha decidido hacer en esta nueva etapa que comienza. Un paso importante por el bien de su salud y bienestar. ¿Qué mantiene a Chyno tan ocupado en estos días y cuál es esa transformación física que está llevando a cabo? Chyno Miranda Chyno Miranda da una probadita de su nuevo trabajo | Credit: Chyno Miranda A través de las redes sociales del famoso entrenador físico, Richard Linares, se pudo conocer en qué anda el artista venezolano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ayer comenzó la preparación física de mi pana Chyno, y tuve el privilegio de ser escogido por él para esa tarea. Prepárense que cada día va mejor y mejor. Recuerden, mente sana en cuerpo sano. El entrenamiento va a ayudar enormemente a su evolución. Dios con nosotros", escribió Richard. Chyno ha retomado eso que tanto le apasiona, el ejercicio físico. En las imágenes se le puede ver entrenando fuerte y entregado a todo lo que le dicen. Un paso fundamental para, no solo recuperar la forma física, sino también para ayudar y equilibrar la mente.

