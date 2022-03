¿Cómo está Chyno Miranda? Así es el actual estado de salud del cantante venezolano Después de varias informaciones sobre su actual estado de salud y posible recaída, finalmente se confirma en qué anda el artista y por qué está desaparecido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La desaparición por completo de Chyno Miranda en las redes y el silencio absoluto de su entorno sobre cómo está y en qué anda dio lugar a especulaciones en absoluto confirmadas sobre su estado de salud. Entre las muchas cosas que se dijeron es que había una posible recaída en la enfermedad que sufrió por complicaciones del coronavirus llamada neuropatía periférica. Justo en el momento en que su recuperación era un hecho, él y su expareja Natasha Araos confirmaron su ruptura en un mensaje muy cordial. Sin embargo, poco más se ha sabido de él. Como persona que le ha amado y madre de su hijo Lucca, la también venezolana se vio obligada hace días en desmentir todo lo que se ha dicho en torno a Jesús y así poner luz al asunto. Jesús Miranda Credit: Jesús Miranda/Instagram "Él no recayó ni estaba grave muriéndose. Dejen de creer en noticias falsas y déjenlo a él en el proceso que está viviendo y que se reencuentre con él mismo y pronto si Dios quiere y la Virgen lo vamos a ver", dijo Natasha en sus historias de Instagram. Con estas palabras directas, la emprendedora venezolana calmó a lo fanáticos del artista quienes se habían mostrado muy preocupados últimamente. Chyno está cuidándose y recuperándose para que su regreso sea con entereza y estabilidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La gente inventa mucho y lo peor es que mucha gente, en lugar de tener sentido común cree lo primero que lee y escucha y esto está grave porque también se toma el derecho de hablar sin saber y sin tener propiedad", dijo refiriéndose a las redes sociales. Aunque no dio más información al respecto del cantante, sí tranquilizó afirmando que está bien y eso ya es una buenísima noticia. Natasha siempre se ha mantenido cercana al padre de su hijo incluso cuando ya estaban separados. El hecho de su divorcio no impide que permanezca el cariño y el respeto entre ambos, mucho más después de todo lo sucedido. Todo lo mejor para Jesús deseando su bienestar y regreso cuando esté preparado para hacerlo. ¡Esperándole con todo el cariño!

