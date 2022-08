Prima de Chyno Miranda: "Por supuesto que está vivo". ¡Imágenes exclusivas del cantante en Venezuela! Yarubai Zapata Pérez, prima hermana del cantante Chyno Miranda, habló en exclusiva de la vida del cantante y cómo está rehabilitándose de sus adicciones y enfermedades en un centro en Venezuela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chyno Miranda Credit: Cortesía Chyno Miranda no está muerto, así lo asegura no solo su mánager Julio Ducharne, también la prima del cantante Yarubay Zapata Pérez. "¡Por favor! Por supuesto que está vivo", dijo en exclusiva a People en Español la venezolana, a quien se le ve en estas imágenes junto a Miranda hace una semana. "Nos gustaría que se revirtiera este tema negativo". Y agrega: "Esa situación [a Chyno] le genera tristeza". También lo han afectado los graves estragos de una neuropatía periférica ocasionada por un diagnóstico de Covid-19 en octubre del 2020. "A raíz de la neuropatía que le generó una encefalitis y el verse en las condiciones en las que estaba se le generó mucha ansiedad, mucha depresión y eso derivó en un problema de adicción también", cuenta Zapata, quien al enterarse de la situación organizó a su familia para trasladar al cantante, cuyo nombre de pila es Jesús Alberto Miranda, de Miami a Venezuela. "Él aceptó; lo mejor era que estuviera con nosotros en casa". Ya en su país natal, el intérprete aceptó internarse en un centro de rehabilitación en donde ha estado desde diciembre. "Hay todo un equipo médico dedicado a tratar la recuperación de Jesús Alberto en forma integral, desde el punto de vista físico, cognitivo [y] desde el punto de vista emocional para poder recuperarlo", explica la contadora quien aclara que su primo hermano también recibe terapias psicológicas. "[Le ayudan a] manejar lo que es ansiedad y depresión". En sí, no solo la atención médica y el amor de su madre, doña Alcira Pérez, y sus hermanos ha hecho que Miranda tenga ganas de recuperarse. "Él está enfocado en fortalecerse y ofrecerle lo mejor de su persona a [su bebé] Lucca. Él quiere ofrecerle todo a su hijo", afirma Pérez, que asegura ya ve mejoría en su primo — quien ya puede bailar, cantar y componer canciones. "Ayer, por ejemplo, me dijo que quería sacar una marca de ropa, está enfocado. Está pensando en sus proyectos a futuro. Una persona que está al borde de la muerte no hace eso", dice. "Me gustaría que confíen en el proceso, que confíen en todos los avances que está teniendo Jesús y en todo lo que nosotros como núcleo familiar estamos haciendo para protegerlo y ayudarlo". De la lucha de su primo hermano y su día a día en Venezuela, Pérez dio los detalles a People en Español. "¡Por favor! Por supuesto que [Chyno] está vivo" — yarubay zapata pÉrez ¿Chyno está vivo? Sí, claro ¡por favor! Por supuesto que está vivo. Nos gustaría que se revirtiera este tema negativo poque esa situación [a Chyno] le genera tristeza. ¿Desde cuándo es que Chyno vive en Venezuela? Desde diciembre del año pasado. ¿Por qué decidió regresar a Venezuela? A raíz de la neuropatía que le dio que generó una encefalitis y el verse en las condiciones en las que estaba, se le generó mucha ansiedad, mucha depresión y eso derivó en un problema de adicción también. Entonces, nosotros decidimos traerlo a Venezuela y él aceptó. Él es un ser humano; todo el mundo lo ve como una figura pública, como un artista. Pero ante todas las adversidades que puede pasar un ser humano, lo mejor era que estuviera con nosotros en casa, con sus familiares porque la situación que estaba viviendo allá [en Miami] lejos de nosotros no le permitía que pudiera sobreponerse al deterioro que sufrió por la encefalitis que atravesó en octubre del 2020. "A raíz de la neuropatía que le dio que generó una encefalitis y el verse en las condiciones en las que estaba, se le generó mucha ansiedad, mucha depresión y eso derivó en un problema de adicción también" — yarubay zapata pérez Entonces la depresión y el malestar físico fue lo que derivó en una adicción... [Los medicamentos] eran demasiado fuertes. Una persona tan activa como Jesús Alberto al verse en esas condiciones, estar lejos de nosotros, de su núcleo familiar más cercano, de su mamá, de sus tías, de sus primos que en este caso somos Yurubí y yo que siempre hemos sido soporte, pues trajo que se [generara] ese problema de la adicción y que él no lo pudiera controlar. ¿Cuál es el tipo de tratamiento que está llevando en el centro de rehabilitación? Hay todo un equipo médico dedicado a tratar la recuperación de Jesús Alberto en forma integral, desde el punto de vista físico y cognitivo también, desde el punto de vista emocional para poder recuperarlo. "Hay todo un equipo médico dedicado a tratar la recuperación de Jesús Alberto en forma integral" — Yarubay zapata pérez ¿Cómo lo ves hasta el día de hoy? Jesús siempre ha estado fuera de peligro y eso quiero puntualizarlo: Jesús Alberto nunca ha corrido riesgo de muerte ni de gravedad, ni de ninguna situación fatal. Eso es importante decirlo. Él ha mejorado muchísimo desde diciembre para acá, bastante. Es un proceso muy largo, es un proceso de un día a la vez, pero él está enfocado, tiene toda la voluntad para seguir fortaleciéndose. Y aunque hay un camino por recorrer porque es un proceso lento, estamos las personas que tenemos que estar con él acá en el país. Chyno Miranda Credit: Cortesía "Siempre ha estado fuera de peligro y eso quiero puntualizarlo: Jesús Alberto nunca ha corrido riesgo de muerte ni de gravedad, ni de ninguna situación fatal. Eso es importante decirlo" — yarubay zapata pérez ¿Qué fue lo que hizo aceptar su depresión y su adicción? Pienso que quizás el sentir que podía perder su vida y porque estaba solo, porque probablemente no tenía el apoyo que verdaderamente necesitaba. Su salud y su vida no se podía tratar de una forma mediática y entonces necesitaba el amor de su madre y el amor de sus hermanos. No sé si [estén al tanto] de lo que es la vida de Jesús en su seno familiar. A nosotros nos crio mí abuela y nos crio como hermanos. Nosotros sí somos primos pero en realidad somos hermanos y nos identificamos de esa misma forma. ¿Cuántos son ustedes? Somos cuatro. Mí abuela nos crio a José Ángel, que está en Nebraska en este momento, a Yurubí y a Jesús conmigo. Éramos nosotros cuatro para arriba y para abajo. Y hoy [Chyno] me dice: 'No nos vamos a volver a separar nunca'. Y eso es muy importante porque yo no me voy a separar de él más nunca tampoco. No voy a dejar que corra ningún riesgo. "[Chyno] me dice: 'No nos vamos a volver a separar nunca'. " — Yarubay zapata pérez ¿Qué es lo que pasa con su hijo Lucca, que está en Miami con su mamá? ¿Lo ha visto? Él [Chyno] está enfocado en fortalecerse y ofrecerle lo mejor de su persona a Lucca. Él quiere ofrecerle todo a su hijo. ¿No puede salir del centro, cierto? Siempre lo vemos y lo vemos todas las semanas. Está siendo atendido por un equipo médico multidisciplinario cumpliendo el proceso que debe cumplir para recuperarse y poder volver con toda la fuerza que él ha tenido toda su vida con su carrera musical y lo que quiera emprender más. "[Chyno] está enfocado en fortalecerse y ofrecerle lo mejor de su persona a [su hijo] Lucca" — yarubay zapata pérez Su vida era su carrera. ¿Cómo le ha afectado el no estar frente a su público? ¿Qué te dice? Que lo quiere volver a hacer. De hecho, él canta y vuelve a vivir muchas cosas de su carrera. Recordar es vivir, a él lo emociona mucho el poder hacerlo. ¿No puede comunicarse a través de sus redes con sus fans? No, es un proceso muy de introspección. ¿Cómo vive esta etapa su madre? Es un proceso difícil para toda la familia. Pero estamos todos juntos y estamos avanzando de la mano con él para todo lo que venga. Y todo lo que viene va a ser positivo, de aquí en adelante lo único que hay es mejora. ¿Tiene pareja? Jesús Alberto está dedicándose a él, no está enfocado en otra cosa sino en su recuperación para recuperar lo que él había sido —e inclusive convertirse en una mejor persona. Físicamente ¿cómo lo ves? Excelente. La atención a nivel físico que está recibiendo con sus terapias es excelente. Ya puede bailar. Él físicamente está bien. "Es un proceso difícil para toda la familia. Pero estamos juntos y avanzando de la mano con él" — Yarubay zapata pérez ¿A qué tipo de terapia se está sometiendo? Terapia física y terapia cognitiva. ¿También tiene terapia psicológica? Por supuesto, para manejar lo que es ansiedad y depresión. ¿Hay compañeros artistas que lo apoyan? Nos mantenemos en contacto, de muchos artistas. Yo personalmente me mantengo en contacto con todos ellos. Chyno Miranda Credit: Cortesía ¿Quiénes son? No quisiera nombrar personas. ¿Cuándo saldrá del centro? No manejamos tiempos porque es un proceso lento, es un largo camino por recorrer. Pero hay mucha voluntad y sobre todo su núcleo familiar que es el que siempre debió de estar ahí desde el día uno; lamentablemente por otras razones eso no se logró, pero ya está con nosotros que es lo vital. ¿Qué es lo que él te dice cuando lo ven? Son tantas cosas. Ayer, por ejemplo, me dijo que quería sacar una marca de ropa, está enfocado. Está pensando en sus proyectos a futuro, en el video de la canción "Siempre saldrá el sol". Ha escrito sobre el video de cómo lo quiere hacer. Una persona que está al borde de la muerte no hace eso. "Me dijo que quería sacar una marca de ropa. Está pensando en sus proyectos a futuro" — yarubay zapata pérez ¿Qué le dirías a todos los seguidores de tu primo? Me gustaría que confíen en el proceso, que confíen en todos los avances que está teniendo Jesús y en todo lo que nosotros como núcleo familiar estamos haciendo para protegerlo y ayudarlo. Nosotros vamos a devolver a un Jesús Alberto repotenciado. Aquí no hay ningún cuadro fatal.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Prima de Chyno Miranda: "Por supuesto que está vivo". ¡Imágenes exclusivas del cantante en Venezuela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.