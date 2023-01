El comediante Chumel Torres responde a la demanda de Gloria Trevi Los abogados de la cantante oficializaron la querella contra el youtuber mexicano por daño moral. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de que los abogados de Gloria Trevi acudieran a los tribunales para oficializar una demanda por daño moral contra el comediante Chumel Torres, el también youtuber recurrió a sus redes sociales para aparentemente responder a la acción legal liderada por la cantante. El influencer mexicano publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, que sus seguidores han tomado como una respuesta contundente a la situación legal que atraviesa. "Ten fe y la conciencia tranquila. Dios hará el resto", escribió Torres tras darse a conocer la noticia de la querella. "Síguele dando, papi. Se pone mejor". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Trevi lo ha señalado legalmente luego de que el comediante publicara un mensaje haciendo alusión a las acusaciones de corrupción de menores que la cantante enfrentó hace alrededor de 20 años, y justo cuando una nueva demanda por el mismo cargo la vuelve a poner en el ojo del huracán. Trevi fue absuelta de las acusaciones que enfrentó en México junto a su expareja y productor Sergio Andrade tras pasar casi cinco años tras las rejas. De acuerdo al equipo legal de la intérprete, otras dos personas serán demandadas por la cantante. Por el momento se desconoce su identidad. Tras darse a conocer la nueva demanda en Estados Unidos, Trevi evitó abordar específicamente la situación y se limitó a expresar que se prepara para enfrentar cualquier situación. "Me voy a preparar para todo lo que se tenga que preparar cualquier ser humano en el planeta, para lo bueno y para luchar contra cualquier cosa", expresó en su cuenta de Instagram desde España, a principios de enero.

