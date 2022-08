Conoce en exclusiva a Chucky 73 el chico que descubrió su talento al grabar un tema siendo solo un niño Chucky 73 traía en las venas la música y solo bastó un segundo para darse cuenta de esta pasión. Aquí su historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Chucky 73 es de origen dominicano, creció en el Bronx. El ambiente de sus calles se convirtió el entorno perfecto para escribir los temas basados en su experiencia. Su talento era tal que solo bastó entrar a un estudio de grabación para crear, siendo practicante un niño, su primer tema. "Me gustaba jugar baloncesto. Pero lo mío era escribir mucho e irme para el estudio. Como a los diez, once años, que fui la primera vez con un amigo mío, fue cuando hice mi primera canción, desde entonces siempre me ha gustado la música", mencionó a People en Español. Adel Mejía, quien creó su nombre artístico a partir del mote que usaban sus amigos y en honor a su barrio, empezó de manera experimental; sin embargo, el destino le tenía preparadas varias sorpresas. "Chucky 73 comenzó cuando era muy pequeño, como a los dos años, me gustaba molestar mucho y hacer muchas travesuras, y mis amigos me apodaron como Chucky. El 73, me crié en la 173 en el Bronx, decidí quitarle uno y ponerme 73", explicó. "Me gustó siempre hacer música, no la ponía en YouTube, pero si se la mostraba a la gente cercana. La música llegó a mí, profesionalmente, en el 2019; en verdad, hacía música, el video la subía en YouTube, pero no la promocionaba ni lo decía, solo lo hacía para que la gente que me conocía la escuchara. Pero en el 2019, hice un tema que empezó a expanderse en la calle; entonces, comenzó mi música en los carros y ahí la tomé en serio y hacerla profesionalmente", relató. "Estaba en mi primera gira, en Santo Domingo, República Dominicana, con mi tema "Brasileira", cuando regresé me tenían una sorpresa y nos fuimos directamente del aeropuerto para la disquera para ver el contrato que estaba listo y ahí pasó todo". Chucky 73 Credit: Virgin Music U.S. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con 23 años de edad, el joven de 23 años que sueña con "comprarle una casa a su mi mamá", está promocionando su segundo EP titulado Reencarnación; donde incluye seis temas como "Vete y dike" y "Khunsa"; además, realizó colaboraciones con Kaly Ocho, Breyco y Josseph. "Lo que quise decir con mi EP es que está volviendo el show. El Chucky de antes, del 2019, con el de ahora. Se trabajó durante casi dos meses", comentó. Para el intérprete del género urbano lo más importante es cantarle a la gente desde sus propias experiencias, utilizando un estilo único que se ha convertido en su marca profesional. "Soy una chamaquito que vengo del ghetto, como dicen en España. Lo que siempre soñé fue ayudar a mi mamá, a mi familia. Vengo de no tener nada a que a la gente le guste mi música. Música buena, algunos son underground", confesó. Chucky 73 Credit: Virgin Music U.S. "Mi música tiene sentido, le canto a la gente que viene de no tener nada", agregó. "El trap que hago, lo está haciendo otra gente, pero mi estilo, las pistas de música que uso son muy diferentes a los traps que se están haciendo ahora". "Si no conocen mi música, que se tomen su tiempo para escucharla", Chucky 73 Chucky 73 busca hacerse un espacio entre otros grandes de la música; por ello, ya trabaja en su primera álbum que tendrá doce temas que pretende lanzar a finales de este 2022 o principios del año siguiente. Pide al público que le dé una oportunidad para conocer su propuesta. "Si no conocen mi música, que se tomen su tiempo para escucharla". Reencarnación ya está disponible en todas las plataformas musicales y los videos de sus respectivas canciones en sitios especializados. "A los nuevo talentos que están luchando por su sueño en la música que nunca se rindan y siempre trabajen y sigan adelante", concluyó.

