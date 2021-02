Close

Christopher Uckermann advierte "no creo en la vacuna" contra COVID-19 Desde hace un tiempo, Christopher Uckermann ha sido un detractor de la pandemia y ahora muestra su postura ante la etapa de vacunación contra COVID-19. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Christopher Uckermann ha mostrado rechazo a la pandemia. Incluso, ahora que las vacunas han comenzado a aplicarse, el cantante tiene su opinión al respecto y ha decidido que no que no hará uso de esta herramienta de inmunización. "No [me voy a vacunar]. No creo en la vacuna, soy honesto, creo que puede ser peor que la COVID en sí", advirtió Uckermann a los medios de comunicación. "Soy alguien que personalmente no cree en las vacunas", enfatizó. "Las que me pusieron de chico, porque me las pusieron, pero hoy en día creo mucho en lo natural; de hecho, apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría. [Mi familia] opina lo mismo, todos. Nadie [de mi familia] se va a vacunar". El RBD cree que pudo haber contraído coronavirus antes del concierto que realizó con sus compañeros de la agrupación, por lo tanto, descarta haber sido quien contagió a Anahí. Asegura que nunca se realizó la prueba y exámenes consecuentes le indicaron que ahora está exento. "Nunca me hice la prueba, pero creo que sí me dio. Estuve una semana con fiebre. Después, curiosamente, mucho antes del show. Le recomiendo a la gente que se haga examen de sangre porque después salí que era inmune y estaba bien. Image zoom Christopher Uckermann SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a las críticas que reciben quienes, como él, no desean utilizar esta inyección, el también actor considera que es una decisión personal y nadie tiene que ser juzgado por su decisión. "Si alguien no quiere la vacuna, adelante, son sus decisiones personales. Hay que respetar sino ¿dónde queda la libertad?", concluyó. Christopher Uckermann asegura que no hay planes para un nuevo concierto de RBD, por lo menos en un par de años.

