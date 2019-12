¿Christopher von Uckermann está arrepentido de su vida? Christopher von Uckermann reflexiona sobre sus experiencias a nivel personal y profesional; el actor y cantante habla sobre ese tema y confiesa lo que le gustaría cambiar de su vida. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A lo largo de la existencia ocurren cosas buenas y malas; por ello, hay muchos que comentan que cambiarían varias cosas de su pasado y, de ser posible, de su futuro. Para Christopher von Uckermann esa no es una posibilidad. Si bien no niega que ha pensado alguna vez en ese tema, reconoce que está conforme, satisfecho y feliz con las experiencias que le ha tocado vivir. RELACIONADO: Christopher Von Uckermann cambia uniforme de RBD Image zoom “A todos nos tienta esta cuestión de poder modificar nuestro futuro, pero ya sabemos que si lo haces puedes traer problemas”, mencionó Von Uckermann al diario mexicano El Universal. “Yo no cambiaría nada [de mi vida]. En el momento tal vez cuando uno comete errores lo dice, pero al final creo que todo es perfecto como es”. Justamente, uno de sus trabajos cinematográficos titulado El hubiera si existe ha hecho al ex RBD reflexionar sobre estas situaciones y analizar que haría si fuera su caso. Ahora, asegura estar convencido de que todo ocurre en el momento adecuado y todo tiene una razón para desarrollarse de una manera en particular. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Va muy de la mano con lo que está sucediendo ahorita. Creo que los proyectos salen cuando tienen que salir”, agregó. Me pasó con El hubiera si existe y apenas está saliendo ahorita [a cartelera]”. Christopher von Uckermann continúa disfrutando de sus éxitos profesionales y, además de la película antes mencionada, a inicios del próximo año se estrenará otra cinta que protagoniza y lleva por nombre El país de las últimas cosas que representa un reto “muy interesante en mi carrera”. Advertisement

