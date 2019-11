Christopher Uckermann rompe el silencio y revela por qué no fue a la boda de Dulce María El exRBD sí recibió la invitación, pero no estuvo presente en el enlace matrimonial. ¿Por qué? El cantante y actor mexicano explica el motivo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Dulce María aseguró hace meses en un encuentro con medios de comunicación que invitaría a los integrantes de RBD a su boda y así fue. Si bien parece que ningún estuvo finalmente presente en su enlace matrimonial el pasado sábado en el estado mexicano de Morelos, la actriz y cantante mexicana se encargó de que les llegara a su debido momento la invitación. Al menos ese fue el caso de Christopher Uckermann, quien fuera su pareja en la exitosa telenovela juvenil Rebelde. El actor y cantante reveló en una reciente entrevista que sí le llegó la invitación a la boda. “La felicito mucho, sí me invitó, me llegó la invitación”, aseguró Uckermann en declaraciones recogidas por el reportero mexicano Eden Dorantes. El inolvidable Diego Bustamante de Rebelde reconoció, sin embargo, que debido a un compromiso profesional que ya tenía apalabrado para ese mismo día, no pudo asistir. “Tenía show ese mismo día”, explicó. “Entonces pues le mando un gran abrazo”. ¡Conoce aquí los ‘rebeldes’ que sí fueron a la boda! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor no asistió a la boda, pero tampoco le envió regalo a Dulce. “La verdad no, pero le mandé muchos buenos deseos nada más”, dijo. Image zoom Dulce María y Christopher Uckermann en Rebelde. Mezcalent Uckermann también se pronunció sobre el nuevo bebé que espera Anahí. El cantante, que no estaba enterado de la noticia, aseguró alegrarse mucho por la exRBD. “No lo sabía, les mando mucho amor y pues maravilla yo quiero mucho a Anahí le deseo lo mejor y qué bueno que crezca la familia”, aseveró. Advertisement EDIT POST

