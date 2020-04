Christopher Uckermann presume a su nueva novia en redes, ¿quién es? El exRBD estaría dándose una oportunidad en el amor con una guapa actriz que ha trabajado para Telemundo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A diferencia de Anahí, Maite Perroni o Alfonso Herrera, el exRBD Christopher Uckermann no ha tenido demasiada suerte en el terreno amoroso. A pesar de que ha mantenido noviazgos con actrices muy guapas y talentosas, como la mexicana Ana Serradilla, ninguno de esos romances ha logrado llegar a buen puerto. Pero nunca es tarde para encontrar a la pareja indicada. El inolvidable Diego Bustamante de la exitosa telenovela juvenil Rebelde (2004) habría vuelto a encontrar el amor en brazos de una guapa actriz y modelo, a quien presumió por primera vez este lunes con una romántica publicación que compartió a través de su perfil de Instagram. “Mis cuarentenas”, escribió Uckermann junto a las amorosas imágenes. ¿Pero quién es la afortunada? Su nombre artístico es Muriel y, además de actriz, es modelo y blogger. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muriel cuenta con cerca de 200 mil seguidores en Instagram. Aunque su carrera como actriz apenas está iniciando, su rostro puede que para algunos resulte familiar ya que formó parte del elenco del drama político de Telemundo Preso No. 1, que la cadena de habla hispana transmitió el año pasado con Erik Hayser como protagonista. En dicha historia, Muriel dio vida a Laura, una jovencita de armas tomar. “Muy contenta de haber sido parte de Preso No. 1”, escribió en sus redes sociales. Advertisement

