¡El hijo de William Levy da la mejor de las noticias al actor! Christopher Levy ha llenado de orgullo y felicidad a sus padres tras dar un importante paso en su vida. "No lo hubiera podido hacer sin mi familia". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay una debilidad en la vida de William Levy, esa son sus hijos, Christopher y Kailey. Representan su mayor éxito por encima de cualquier logro profesional, de ahí la gran sonrisa que el actor emana estos días. Su primogénito les ha dado la mejor de las noticias, un paso adelante en su vida que todos esperaban con mucha emoción y que por fin ocurrió. El protagonista de Café con aroma de mujer se lo hizo saber a su público con profundo orgullo y satisfacción. Un mensaje acompañado de unas entrañables imágenes que le han devuelto la alegría e ilusión. Después de un año alejado de su sueño, el campo de béisbol, debido al accidente que sufrió, por fin está de regreso allí. Practicar este deporte y poder dedicarse a él es la gran pasión de este joven, entregado en cuerpo y alma a él desde hace años. "¡Qué bien se siente estar vuelta" No lo podría haber conseguido sin el señor de arriba y mi familia", escribió el adolescente en sus redes refiriéndose a los suyos y a Dios. Como era de esperar, tampoco faltaron las palabras de su padre, siempre a su lado y tremendamente orgulloso de su entrega y trabajo duro. "Has trabajado tan fuerte en el último año para llegar hasta aquí. El mejor sentimiento es verte de vuelta en el campo. Gracias Dios", escribió el actor cubano muy emocionado. William Levy William Levy y su hijo Christopher | Credit: Mezcalent El joven ya está listo para seguir acumulando victorias y cumpliendo sueños pero, sobre todo, para hacer lo que más feliz le hace en la vida. ¡Enhorabuena Christopher!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡El hijo de William Levy da la mejor de las noticias al actor!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.