Fallece Christine McVie, integrante de la legendaria banda Fleetwood Mac La cantante y teclista Christine Anne McVie, autora de algunos de los temas más memorables de la banda Fleetwood Mac, murió este miércoles "en paz" a los 79 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christine McVie Christine McVie | Credit: Samir Hussein/Getty Images Christine McVie, vocalista y teclista inglesa de la legendaria banda de rock Fleetwood Mac, falleció este miércoles a los 79 años, según comunicaron sus familiares. "En nombre de la familia de Christine McVie, les informamos con gran pesar de la muerte de Christine", dijo su familia a través de un comunicado. De acuerdo con la información difundida, murió en la mañana "en paz" y "en el hospital" luego de una "breve enfermedad". "Estaba en compañía de su familia. Le pedimos amablemente que respete la privacidad de la familia en este momento tan doloroso, y nos gustaría que todos mantengan a Christine en sus corazones y recuerden la vida de un ser humano increíble y una músico venerada que fue amada universalmente", añadieron. Por su parte, los integrantes de Fleetwood Mac también comunicaron la triste noticia de la muerte de quien era "era realmente única, especial y talentosa sin medida", según escribieron en redes sociales. "Era la mejor músico que alguien podía tener en su banda y la mejor amiga que alguien podía tener en su vida. Fuimos muy afortunados de tener una vida con ella. Individualmente y juntos, apreciamos profundamente a Christine y estamos agradecidos por los increíbles recuerdos que hemos tenido. La echaremos mucho de menos", dijeron. Antes de unirse a Fleetwood Mac en 1970, McVie tocó en la banda de blues Chicken Shack como pianista. Como vocalista se pueden mencionar algunos de sus éxitos como "Don't Stop", "Songbird", "Oh Daddy" o "You Make Loving Fun", entre muchos otros. También grabó tres álbumes en solitario. Christine McVie Christine McVie | Credit: Tim Mosenfelder/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la familia no dijo cuál era la enfermedad que padecía, la artista dijo a The Rolling Stone el año pasado que no se sentía "físicamente preparada" para una última gira con la banda. "Tengo bastante mala salud. Tengo un problema crónico de espalda que me debilita. Me pongo de pie para tocar el piano, así que no sé si realmente podría hacerlo físicamente".

