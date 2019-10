Exnovia del hijo de Camilo Sesto destapa sus intimidades: "Funciona muy bien en el sexo" La cantante y modelo Christina Rapado contó a una revista española detalles íntimos de su relación con Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto: "Funciona muy bien en el sexo". By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace solo unos días nos enteramos que Camilo Blanes, hijo único de Camilo Sesto, ha sido declarado como heredero universal del inolvidable cantante fallecido en septiembre pasado a los 72 años. Y es sabido que aunque Camilín –como le llaman al también cantante en España- no tuvo una relación ideal con su padre en vida. Del mismo modo, poco se sabe de su vida amorosa y de sus relaciones personales, fuera del vínculo que mantiene con su madre, Lourdes Ornelas. Ahora en una explosiva entrevista publicada este semana en España la modelo y cantante Christina Rapado ha soltado la lengua a lo grande exponiendo la intimidad de su expareja y su supuesto abuso de las drogas y el alcohol. “[Camilín] Funciona muy bien en el sexo”, contó para abrir plato la rubia a la revista Pronto. Según dicha publicación, en 2007 ella y Blanes sostuvieron una “amor loca y desenfrenada” relación “que duró varios meses”. “Le conocí en su peor momento. Estaba muy falto de cariño”, asegura la mujer quien explicó que por aquellos años Camilo Sesto le había cortado a su hijo toda ayuda financiera. “No le gustaba su vida nocturna ni sus adicciones…cuando tocó fondo, quien le cuidaba era yo”, explicó Rapado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La sexy modelo no dejó títere sin cabeza y sobre la madre de Camilín dijo: “Le controla demasiado. Y le voy a dar un consejo: señora, tenga cuidado, porque cuando su hijo se toma una copa es incapaz de parar. Su talón de Aquiles era la bebida”. La mujer reveló también que cuando acabó la relación la madre de Camilo le pidió que borrara unos videos surgidos en Youtube donde ambos aparecían discutiendo en plana calle. Rapado aprovechó para volver a desmentir los rumores surgidos desde hace un tiempo de que Camilín hubiera caído en lo excesos debido a su mala influencia. “Reconozco que yo estaba un poco ‘perdida’, pero él lo estaba mucho más”. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Exnovia del hijo de Camilo Sesto destapa sus intimidades: "Funciona muy bien en el sexo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.