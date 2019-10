Christina Aguilera con atrevido escote y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Además: Blanca Soto guapísima en Madrid; Julián Gil ¿se casó?; Paz Vega presume su parche de Catalina Creel; Angélica Rivera presume su nueva figura y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería ¿Y eso? Image zoom Newscom/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Christina Aguilera se apareció más sexy que nunca para recibir el premio Inaugural Deacon Bonnie Polley Community Hero Award en contra de la violencia doméstica en Las Vegas. Advertisement Advertisement Suenan campanas Image zoom Manny Hernandez/Getty Images Julián Gil ¿se casó? ¡No! es una simple broma que jugó con su colega Raúl González en su papel de Doña Mecha durante una grabación del show Despierta América (Univision). Ahora sí, agárrense Image zoom Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Paz Vega se presentó en Ciudad de México con parche y todo para dar una probadita de lo que será su personaje como la terrible Catalina Creel en el remake de Cuna de lobos (Televisa) que se estrena en los próximos días. Advertisement ¡Maja! Image zoom Mezcalent Un a bonita postal de Blanca Soto que durante las grabaciones de le serie No te puedes esconder (Telemundo) disfrutó mucho de Madrid. Apapachado Image zoom Manny Hernandez/Getty Images Angélica Vale apapachó a este tierno perrito durante su visita a los estudios del prigrama Hoy de Telemundo en Miami. Por cierto que ahí reapareció al lado de su comadre, Adamari López. Exóticos Image zoom MAR/Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Larry Hernández y su mujer Kenia Ontiveros se aparecieron con un look muy divertido por las calles de Beverly Hills ¡Wow! Advertisement Advertisement Advertisement Florida Image zoom Splash News/The Grosby Group Penélope Cruz deslumbró y recibió flores a su llegada al aeropuerto de Nueva York Jonh F. Kennedy. Amorosos Image zoom VGMEDIAPR El locutor Adal Loreto (centro) apapacha a sus amigas Alison Solis (izq.) y Marla Rachel Solis, las hijas del “Buki” Marco Antonio Solis luego de una charla radial con las chicas en Los Ángeles. ¡Ay viene Maléfica! Image zoom Christopher Jue/Getty Images for Disney Angelina Joile entra con paso firma en la premiere de Maleficent: Mistress of Evil en Tokyo, donde estuvo acompañada de sus hijos Angelina (izq.) y su hija Zahara (parcialmente oculta por los fotógrafos, a la derecha). Advertisement Advertisement Advertisement ¡Dame cinco! Image zoom fotopress/Getty Images La reina Letizia saluda efusiva a unos niños en el poblado de Orijuela, en España, que recientemente sufrió catastróficas inundaciones. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

