Exclusiva: Christina Aguilera habla de su pasión por los videojuegos y su vida como mamá La cantante Christina Aguilera habla de su colaboración con Nintendo, de sus hijos y del momento de plenitud que vive en lo personal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christina Aguilera habló con People en Español sobre su amor por los videojuegos y unirse a la nueva campaña de Nintendo junto a su familia. "Estoy tan emocionada de hacer esta campaña con Nintendo y unir fuerzas", dijo la cantante. "Esto es algo que ha sido parte de mi y de mi familia por siempre. Desde que era niña, ha sido una manera de reunirme con mi familia, de crear un vínculo y de conectarnos", dice sobre los videojuegos. "¡Y qué manera más divertida de escapar de los problemas del mundo real y crear nuestros propios caminos, a la vez que podemos conectarnos unos con otros." Esta pasión es algo que hoy comparte con su hijo adolescente Max Liron y su hija Summer Rain, de 6 años. Durante la pandemia, ellos pudieron jugar con sus amigos también a través de sus videojuegos. "Aunque no podían verse en persona [con sus amigos], aún pudieron estar activos juntos, tener algo en común, compartir risas y jugar", cuenta la famosa mamá. También juega video juegos como el Nintendo Switch—OLED Model con sus hijos cuando la acompañan en viajes por carretera durante sus giras de conciertos. "Ya mis hijos regresaron a la escuela y están emocionados con eso", relata. "Siempre aprovechamos cuando estamos en la carretera para hacer excursiones, hacer actividades divertidas juntos", añade. "Nos encanta ir a diferentes lugares, a museos y zoológicos y aprovechar al máximo nuestro tiempo en familia. Somos una familia grande y muy unida, siempre estamos juntos y con los perros. Ahora los parques de recreo están abiertos y mis hijos están disfrutando eso también". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christina Aguilera Credit: Courtesy of Nintendo of America La cantante también incluyó a su hermana Rachel, a quienes sus hijos conocen como la "tía Rocola", en la campaña de Nintendo y fue hermoso compartir este proyecto laboral con su familia. "Normalmente tengo muchos roles— como [artista], performer, entertainer, como mamá. Nosotras las mamás también tenemos muchos roles, como cuidadoras y como pilar de nuestras familias", reflexiona la artista, quien se asegura de encontrar un balance entre su exigente carrera y sus compromisos familiares. Christina Aguilera Credit: Courtesy of Nintendo of America La cantante recién lanzó el video musical "Pa mis muchachas" junto a Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole, un himno de empoderamiento femenino. Este es parte de una historia de tres partes o capítulos, y un proyecto en español que lanzará en el 2022. Es su primera colección de canciones en español desde Mi reflejo. "Yo era una bebé, yo era una adolescente cuando grabé ese disco", recuerda. Su cultura latina siempre ha estado presente, desde su niñez. "Mi papá es de Quito, Ecuador, y oíamos el idioma en la casa y la música en español, así que tiene [mucha conexión] con mi corazón y con mi alma en lo personal", dice. Su nuevo LP en español mostrará su madurez como artista y mujer. "Ahora como mamá, después de tener una carrera de más de 20 años en esta industria, estoy tan feliz de que no lo hice antes porque vengo ahora con una perspectiva más profunda", admite. "Hay cosas que estoy abordando y diciendo, y haciendo las paces con mi pasado", dice sobre su proyecto en español, donde experimentará con diversos géneros y celebrará su amor por artistas como Chavela Vargas, ilustrando a través de sus canciones "las diferentes partes de ser una mujer". Christina Aguilera Credit: Courtesy of Nintendo of America A sus 40 años, Aguilera dice estar viviendo una de las mejores etapas en su vida. La cantante agradece "estar rodeada de gente verdadera, gente que te cuida las espaldas". Christina Aguilera Credit: Courtesy of Nintendo of America Hoy dice estar consciente de lo que realmente importa en la vida. "A medida que pasa el tiempo, realmente entiendes —a medida que pasas por altas y bajas— quienes son los verdaderos protagonistas, quienes son las personas verdaderas que se quedan a tu lado pase lo que pase, y que realmente te entienden. Eso es muy importante", reconoce. "Este negocio viene con tantas capas de tantas cosas. En cierto punto de mi vida casi le tenía miedo a la fama porque sacaba tanta fealdad en la gente, y con el tiempo puedes discernir quienes son los de verdad". Al celebrar sus 40 años el año pasado —con una serenata de mariachis— la cantante dice que se sintió agradecida de ver tantos rostros queridos a su alrededor. "Estoy realmente agradecida por las personas que me rodean, por mis hijos, por la ayuda de mi familia", concluye. "La felicidad está en las pequeñas cosas".

