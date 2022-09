Exclusiva: Christina Aguilera encuentra la luz después de la tormenta ¡Todo sobre su disco en español! La icónica cantante de raíces ecuatorianas Christina Aguilera habla en exclusiva sobre su nuevo álbum en español Aguilera, cómo ha sanado heridas, su relación con sus padres y su amor por sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cantar en español es un bálsamo para el alma de Christina Aguilera y algo que la llena de recuerdos. "Crecí durante toda mi niñez escuchando español en mi casa", dice la cantante de raíces ecuatorianas a People en Español. "Mi mamá también lo hablaba con fluidez, así que yo estaba rodeada de la música y la cultura latina, y del idioma desde que era una bebé. Eso siempre se ha mantenido cercano a mi corazón y nunca me ha dejado", añade sobre su orgullo latino, algo que le ha inculcado a sus hijos Max Liron, de 14 años y Summer Rain, de 7. "Es importante que ellos conozcan una parte importante de quienes son", dice sobre sus retoños. Aguilera, su más reciente disco —nominado a "Álbum del año" en los Latin Grammies este año— es una trilogía que incluye los Eps titulados "La tormenta", "La fuerza" y "La luz". Este ambicioso proyecto es su primer disco en español desde que lanzó Mi reflejo en el 2000. El disco incluye desde tangos hasta rancheras como "Cuando me de la gana" con Christian Nodal, éxitos urbanos como Santo con Ozuna y temas de empoderamiento femenino como "Pa mis muchachas" con Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole. "Las mujeres latinas somos una fuerza mayor", afirma Aguilera, quien confiesa ser fanática de Salma Hayek y su película Frida. "Siempre he tenido debilidad por las rancheras, están tan llenas de pasión y poder. Me tocan profundamente— desde la tortura de un corazón roto hasta la alegría y el triunfo que exuden", dice la cantante, quien admira a Chavela Vargas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christina Aguilera Christina Aguilera | Credit: Photo by Dennis Leupold; Styling: Chris Horan; Hair: Iggy Rosales; Makeup: Etienne Ortega Aguilera tiene sus propios himnos cortavenas. Su padre, Fausto Xavier Aguilera, un ecuatoriano que fue soldado, inspiró la canción "No es que no te extrañe" de su nuevo disco. Este tema aborda "alguna de la tensión familiar y recuerdos distantes que siento que muchas personas también han compartido con sus familias", dice la cantante de 41 años. "Aunque es algo profundamente arraigado y complicado, toco un tema muy real", dice la artista, quien espera que su audiencia encuentre consuelo en su música, y la forma de sanar de traumas pasados, como lo ha hecho ella. "Después de pasar por ciertas cosas siendo niños, es bueno tener una comunidad y no sentirnos solos con nuestras experiencias", reconoce la artista. En el 2019, la intérprete de "Fighter" y "Beautiful" reveló en sus redes sociales cómo fue crecer dentro de un hogar violento. Tras recibir el premio 'Héroe de la Comunidad' de Shade Tree, un albergue para víctimas de violencia doméstica en Nevada, Aguilera compartió su emotivo testimonio en Instagram. "Recuerdo tener que irnos y escapar en el medio de la noche con mi mamá y mi hermanita, teniendo solo la ropa que llevábamos puesta, para manejar al otro lado del país a buscar refugio en casa de mi abuela", escribió en Instagram. Christina Aguilera Christina Aguilera | Credit: Photo by Dennis Leupold; Styling: Chris Horan; Hair: Iggy Rosales; Makeup: Etienne Ortega En entrevistas previas, la cantante ha revelado que su madre fue fisicamente y mentalmente abusada por su padre cuando Christina era una niña. Su madre Shelly Loraine Kearns —de descendencia alemana e irlandesa— ha sido una gran influencia en su vida. "Mi mamá es una mujer muy amorosa. Ella sacrificó mucho y luchó para protegernos cuando muchas no hubieran tenido la fuerza para hacerlo. La respeto mucho por eso", dice la cantante, quien tiene una relación cercana con su hermana Rachel. "Me inculcó una pasión por aprender y enfrentar mis propios miedos", afirma sobre su madre. Como indica su trilogía musical, Aguilera tuvo que encontrar dentro de ella "la fuerza" después de pasar por "la tormenta" para finalmente encontrar "la luz" y poder compartirla con el mundo. "Para poder realmente avanzar y encontrar la verdadera paz, en algún momento sentí la necesidad de liberarme de sentirme atrapada dentro de mi propio enojo, y de salir adelante por mi propio bienestar mental y para ser mejor para mis hijos", confiesa sobre su proceso de sanación emocional. Su arte ha sido muy catártico. "He encontrado formas de canalizar mi dolor y convertirlo en productividad y expresión dentro de mi carrera", reflexiona. Su más reciente EP, "La luz", celebra dar el paso de no quedarte en la oscuridad y romper el ciclo de dolor. "Nunca olvidas, pero yo me niego a quedarme atrapada en un lugar doloroso", dice la cantante, quien le enseña a sus hijos a creer en ellos mismos, ser genuinos y enfrentar sus miedos con valentía. Christina Aguilera Aguilera espera ser una inspiración para sus hijos y poder inculcarles su amor por sus raíces latinas. "El estrés y la preocupación como madre es abrumadora", reconoce la artista. "Puedo ser un poco sobreprotectora y soy muy exigente con las precauciones de seguridad, pero siempre trato de mantener la diversión. La risa es muy importante en nuestra casa", dice. "Trato de mantener las cosas en orden, sin tomar las cosas demasiado en serio. La vida ya es suficientemente seria. Tienes que divertirte en el camino". La superestrella —que cantará mañana en los Premios Billboard a la Música Latina— no necesita un "genio atrapado" en una botella que la salve o la libere. ¡Razones le sobran para celebrar y sentirse orgullosa! Con el paso de los años, crece su agradecimiento. "Amo que he construido una vida y un hogar para mí misma", afirma. "Sigo empujándome a soltar cosas que no me hacen sentir bien y gravito hacia las cosas que sí. Valoro tantas personas esenciales y experiencias en mi vida que me han llevado a ser quien soy hoy. Estoy más que agradecida".

