Christina Aguilera estrena álbum en español, J Balvin lanza app para promover la salud mental y más propuestas interesantes #LaListaVIP ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Christina Aguilera estrena álbum en español Christina Aguilera lanzó su nuevo álbum en español titulado Aguilera. Durante los últimos nueve meses, la artista internacional ha honrado sus raíces latinas de la mejor manera posible: componiendo, produciendo, interpretando y compartiendo exitosas canciones que están incluidas en "La fuerza", su primer EP en español en sus últimos 20 años de carrera, y el segundo EP titulado "La tormenta", el cual acaba de lanzar en todas las plataformas digitales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN J Balvin lanza OYE, una app para promover la salud mental J Balvin anunció la creación de OYE, una aplicación nueva de bienestar, interactiva y bilingües. La idea de OYE nació de la experiencia personal de Balvin con su salud mental, que lo inspira a querer ayudar a millones de personas a superar obstáculos similares. "Debido a mi propio camino con la salud mental, durante algún tiempo quise crear una empresa enfocada en comunidad que pudiera tener un impacto en áreas clave relacionadas con el bienestar emocional" dijo Balvin. OYE ofrecerá prácticas diarias de bienestar en español y en inglés para ayudar a sus usuarios a cambiar su estado de ánimo a través de reflexiones guiadas, a transformar emociones negativas en pensamientos positivos a través del movimiento, y a mejorar sus relaciones personales por medio de la escucha. Película White Elephant Cuando dos policías son testigos de un intento de asesinato, Gabriel Tancredi, un exmarino que ahora trabaja como ejecutor de mafiosos (Michael Rooker), debe acatar las órdenes de su jefe (Bruce Willis), un mafioso que le exige que acabe con todas y cualquier amenaza. Con el deseo de hacerse valer, bandas rivales de pandilleros haciendo fechorías y el número de cadáveres disparándose, cada paso que Tancredi da amenaza las vidas de otros…y también la suya. La cinta White Elephant, protagonizada por Michael Rooker, Bruce Willis, Olga Kurylenko, Vadhir Derbez y John Malkovich, estrena en cines y AMC+ el 3 de junio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Christina Aguilera estrena álbum en español, J Balvin lanza app para promover la salud mental y más propuestas interesantes #LaListaVIP

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.