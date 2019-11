Esta actriz será la nueva Selena, ¿qué te parece? By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Tras Telemundo, ahora le llega el turno a Netflix de contar la historia de la vida y trágica muerte de Selena. Christian Serratos, actriz que apareció en series como The Walking Dead y la saga de Twilight, será la encargada de interpretar el papel de la recordada cantante. Empezar galería Selena Image zoom Cortesía Netflix Netflix eligió a Christian Serratos para dar vida a Selena Quintanilla. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Estadounidense Image zoom Alberto E. Rodriguez/Getty Images La actriz nació en Pasadena, California. 2 de 9 Applications Ver Todo Sus raíces Image zoom Jerod Harris/Getty Images La actriz tiene ascendencia italiana y mexicana. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Gabriel Chavarri Image zoom Cortesía Netflix Dará vida a A.B. Quintanilla. 4 de 9 Applications Ver Todo Ricardo Chavira Image zoom El actor de la serie Desperate Housewives será Abraham Quintanilla, el padre de la cantante. 5 de 9 Applications Ver Todo Noemi González Image zoom Será la hermana de Selena, Suzette Quintanilla. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Seidy López Image zoom Cortesía Netflix. Será la madre de Selena, Marcella Quintanilla. 7 de 9 Applications Ver Todo Madyson Tylor Image zoom Será la niña Selena. 8 de 9 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View image Esta actriz será la nueva Selena, ¿qué te parece?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.