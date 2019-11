Christian Nodal y los Latin Grammy cumplen 20 años: "Es un lujo estar aquí" El cantante de música regional mexicana Christian Nodal está más que orgulloso de estar nominado en tres categorías en la prestigiosa entrega de premios. ¿Cuántos gramófonos de oro se llevará a casa? By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Christian Nodal está más que listo para la gran celebración este jueves de los Latin Grammy, en los que está nominado en tres categoría por su segunda producción, Ahora, en los tres años que lleva de su carrera. El joven cantante no puede estar más que orgullos de este logro, que lo enfrentará en un cara a cara con un grande como Alejandro Fernández en la terna de mejor álbum de música ranchera y/o mariachi. “[Las nominaciones] es algo que no esperaba, es lo bonito, como la cereza del pastel porque hemos hecho música bastante interesante este año”, dijo a People en Español. “Este disco para mí fue bastante especial y bonito que se ha valorado desde el punto de vista de mis fans y también de la academia que es más musical. Es un lujo estar aquí [en los Latin Grammy] y [estoy] muy contento de estar aquí”. Si bien Nodal y Fernández son rivales en la premiación, a la hora de crear buena música que represente el género regional mexicano son cómplices. En el próximo disco del hijo de Vicente Fernández, el joven sonorense llevará su crédito como compositor de dos de sus temas. “Me cae como un sueño, como que todavía no lo aterrizo. Son personas supergrandes, les tengo un montón de respeto y [siento] bonito”, destacó. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nodal está preparando su próximo disco de mariachi y otro con banda en que incluirá varios duetos. En los que ha colaborado hasta el momento con Juanes, Reik y Maluma han sido para producciones con Fernández Hace 20 años, cuando los Latin Grammy daban su primer paso, Nodal también daba sus primeros suspiros. Por es se siente bendecido de poder celebrar el 20º aniversario de la entrega del gramófono de oro a la par de sus dos décadas de edad. “Tengo 20 años, llevo 3 años de carrera apenas [los] voy a cumplir y saber que ya estoy nominado tres veces con grandes seres humanos, grandes artistas, me motiva mucho a seguir haciendo mi música”, comentó. “Soy un hombre bastante bendecido por el hecho de que mi música haya llegado a los oídos de gente muy talentosa, de gente de la Academia, a todos mis fans, a toda la gente que me apoya. Lo disfruto bastante y estoy agradecido con la vida y con todas las personas que me ayudan a salir adelante día con día”, agregó. Advertisement EDIT POST

Christian Nodal y los Latin Grammy cumplen 20 años: "Es un lujo estar aquí"

