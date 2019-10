¿Christian Nodal y Juanes borrachos a las 6 de la mañana? Juanes y Christian Nodal se lo pasaron de los más bien en su colaboración... ¿con tequila? By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Christian Nodal reveló la semana pasada que recibió la invitación del colombiano Juanes para cantar a dueto en su nuevo disco. Ni corto ni perezoso, aceptó la invitación y compartió en sus redes sociales un pequeño fragmento de la canción que trabajaron juntos, por lo que Juanes no pudo quedarse sin celebrar el dueto. "Se va a prender la fiesta a punto de tequila", comentó el roquero en el mensaje de Nodal. Al parecer, el colombiano cumplió la promesa y los cantantes brindaron este jueves desde temprano por el éxito de su nuevo tema. Durante el rodaje del vídeo de la canción titulada precisamente "Tequila", agarraron la fiesta y con botella en mano celebraron el dueto aunque fueran apenas las 6 de la mañana. "¿Dime qué sientes tan temprano tomando tequila?", preguntó Nodal. "¿Tú crees que lleguemos a la tarde para seguir grabando?". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un divertido Juanes contestó que probablemente no aguantarían tantas horas bebiendo y trabajando a la misma vez. Y si no cumplían, pues solamente se tomarían otro tequila. Este es un sueño más que cumplido para Nodal, que se aventura a grabar en otros géneros musicales, aparte del regional mexicano que representa. A principios de su carrera, el joven de 20 años grabó el tema "Probablemente"a dueto con el español David Bisbal, que casi alcanza los 200 millones de reproducciones en su canal oficial de YouTube. Por su parte, Juanes se presentará en concierto en México este viernes 25 de octubre. ¿Lo acompañará Nodal en el escenario? ¡Pronto lo sabremos! Advertisement

