Confirmado: ¡Christian Nodal y Cazzu son novios! Tras ser vistos en diversas ocasiones juntos, hoy People en español confirma en exclusiva que los cantantes son pareja Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cazzu y Christian Nodal Credit: Mezcalent; John Parra/Getty Images for Univision Tras dar por terminado -en medio de un gran escándalo- su romance con la cantante y actriz Belinda en febrero, People en español confirmó que Christian Nodal le dio una nueva oportunidad al amor. ¿Quién es la afortunada? Nada más y nada menos que la también cantante Cazzu. "Estan juntos", reveló una fuente en exclusiva a People en español. De hecho, Nodal, quien es uno de los #50masbellos 2022 en la categoría #bellosdelamusica, no escondió mucho su incipiente relación con la intérprete argentina. Primero, fueron vistos juntos en la ciudad de Guatemala, después, se les vió besándose durante el Festival Primavera Sound en Barcelona, España, en donde la argentina tuvo una presentación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La pasé super bien. Fue una sorpresa, no lo tenía planeado, solo fui a ver el show y bueno, surgió de repente cantar juntos y, en verdad, cantamos mi canción favorita. Me gusta mucho su música", reveló Cazzu durante una entrevista para la estación mexicana de radio ExaFM. "[Mi canción favorita de Christian Nodal es] "Si te falta alguien", se llama".

