Christian Nodal y Cazzu presumen juntos pancita de embarazo La felicidad que tienen Christian Nodal y Cazzu por la próxima llegada de su primer bebé es evidente; por ello, no dudan en dejar ver la emoción de la dulce espera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 16 de abril de 2023, Cazzu y Christian Nodal dieron a conocer que esperan a su primer bebé, luego de semanas de especulaciones al respecto. De hecho, los futuros padres han recibido el apoyo de sus respectivas familias; las cuales, están felices con esta noticia y no han dudado en mostrarlo de manera pública. Ahora, los tortolitos también disfrutan de la dulce espera y han decidido presumir la pancita de embarazo. La famosa publicó, en una de las historias de su cuenta de Instagram, dos imágenes. En una se ve a la cantante, quien porta una blusa blanca, unos jeans y una bolsa verde, posando de frente y mostrando su barriguita, mientras el representante de regional mexicano, quien porta un suéter blanco y unos pantalones de colores, está de espaldas. En la segunda fotografía, el cantante le está dando un beso a su novia en la mejilla, al tiempo que le agarra la pancita; la compositora argentina, por su parte, tiene el celular en el rostro, pero se logra percibir que sonríe. Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal y Cazzu | Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las felicitaciones por la próxima llegada de la nena o el nene ha causado la alegría de sus seguidores, quienes no dudan en enviarles buenos deseos. "Estoy más emocionada por tu embarazo, que el mío"; "Yo llorando de la emoción como si Cazzu fuera mi mejor amiga"; "Felicidades por su bebé, que sean siempre muy felices"; "Felicidades al futuro papá, esperando a su primer bebé con Cazzu", y "Hermosa Cazzu de embarazada", fueron algunos comentarios. Cazzu y Christian Nodal Cazzu y Christian Nodal, quienes según comentó la cantante están viviendo en Argentina, continúa cumpliendo sus compromisos profesionales. Aún no han revelado el sexo del bebé, quizá lo hagan más adelante.

