¡Christian Nodal y Cazzu más enamorados que nunca! La pareja desfiló por la alfombra roja de la gala previa a la ceremonia de los premios Latin Grammy, en Las Vegas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de vivir una relación – y ruptura – frente a las cámaras con Belinda, el cantante Christian Nodal ha preferido mantener su nuevo idilio con la rapera argentina Cazzu lo más privado y alejado del ojo público posible. Pero este miércoles, el mexicano hizo una excepción, sorprendiendo gratamente a sus seguidores. Nodal desfiló muy bien acompañado por la alfombra roja de la gala de Personalidad del Año, la ceremonia previa a la entrega de los Latin Grammy, que este año honró al cantautor mexicano Marco Antonio Solis. La pareja deslumbró con su presencia portando atuendos combinados en color rojo y mostrándose más sincronizados y felices que nunca. Su posado juntos ante las cámaras confirmó que siguen más enamorados que nunca. Además de su paso por la alfombra roja, el cantante subió al escenario para interpretar una canción del llamado Buki mayor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cazzu Cristian Nodal Credit: Mezcalent Nodal y Cazzu iniciaron su relación a pocos meses después de que el joven terminara su controversial compromiso con Belinda. Pero no fue hasta agosto de este año que la pareja confirmó su noviazgo, haciendo presencia en la gala de los premios Gardel 2022 en Argentina, donde los tortolitos caminaron de la mano y confesaron abiertamente su amor y admiración mutuo. Desde entonces, la pareja se ha mantenido lejos de los reflectores, manteniendo su relación a puerta cerrada, lo que desató los rumores de una posible ruptura. Pero su presencia en la gala confirma que la llama del amor sigue encendida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Christian Nodal y Cazzu más enamorados que nunca!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.