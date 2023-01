Christian Nodal y Cazzu celebraron Año Nuevo con Rosalia y Rauw Alejandro Una sorpresa resultó para muchos ver la amistad que mantienen los tortolitos Christian Nodal y Cazzu y con sus colegas Rosalía y Rauw Alejandro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación sentimental entre Christian Nodal y Cazzu se consolida cada día; tan es así, que ambos viajaron a Japón para celebrar el Año Nuevo, pero no lo hicieron solos, compartieron esta celebración con otra pareja de famosos se trata de Rosalía y Rauw Alejandro. Fue la cantante de origen español quien dio a conocer esta reunión con el representante de regional mexicano y su novia; además, en este encuentro también estuvieron presentes otros amigos. La intérprete de "Con altura" publicó diversas imágenes, en su cuenta de Instagram, donde se aprecia que pasó diversos momentos disfrutando de Tokio. En un momento, se ve que se encuentra en lo que pareciera ser un bar. Ahí se encuentran los otros tortolitos sentados junto a otras personas. Cazzu, quien muestra una enorme sonrisa, tiene la cabeza en el hombro de Nodal; el cual, mira atentamente aunque con el rostro un poco más relajado. "¡Feliz Año Nuevooooooo!", escribió Rosalía para acompañar dichas fotografías. Cazzu, Christian Nodal, Rosalia, Rauw Alejandro Cazzu, Christian Nodal, Rosalia, Rauw Alejandro | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy; John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas reaccionaron a la unión de los famosos con diversos mensajes. "¿¿¿Nodal con la motomami??? Internacionales andamos"; "Nodal sal de ahí, esa no es tu familia jaja"; "Rosi con Cazzu el mejor crossover para cerrar 2022"; "Nodal y Rosalía se conocen desde el 2021; Cazzu es amiga de Rauw y Nodal de Rosalía"; "Me encanta verlos todos juntos. Feliz 2023 a todos Rosalía, Rauw Alejandro, Cazzu, Christian Nodal. Todo lo mejor familia"; "¿Se vienen unas rancheras con Rosalía y Nodal? Puro talento, España, Argentina, Puerto Rico y México. Feliz año Motomami", y "Que random que Rosi y Nodal pasaron año nuevo juntos", fueron algunos comentarios. Con esta reunión se hacen más fuertes los rumores de una colaboración entre Christian Nodal y Rosalía; aunque hay quienes quieren verla también cantando con Cazzu. O quizá sea Rauw Alejandro quien tiene una mancuerna musical con alguno de ellos. El tiempo lo dirá; mientras tanto, todos disfrutan de su amistad.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Christian Nodal y Cazzu celebraron Año Nuevo con Rosalia y Rauw Alejandro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.