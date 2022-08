Christian Nodal y Cazzu suben la temperatura con sexy baile El romance entre Christian Nodal y Cazzu va viento en popa y cada vez es más frecuente verlos juntos en eventos públicos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A principios del mes de junio, se dieron a conocer unas imágenes de Christian Nodal tomado de la mano de Cazzu, al tiempo que paseaban por Guatemala, donde el cantante dio un concierto. Tras esa primera pista de un romance, la pareja ha mostrado públicamente su amor, ya sea acompañándose uno a otro en algún concierto o bien, dándose muestras de afecto como besos y abrazos. Aunque cabe destacar que fueron los fanáticos quienes han dado a conocer el romance, debido a que los famosos se mantienen discretos al respecto. Pese a todo, la pareja de enamorados nuevamente vuelve a estar en el ojo público, luego de que fueran captados de manera muy sexy. Todo ocurrió cuando los tortolitos asistieron al concierto de Wisin y Yandel que ofrecieron, justamente, en Guatemala, donde no dudaron en bailar sexy al ritmo de la música del conocido dueto. Además, existen otros videos donde quedan al descubierto las muestras de afecto como abrazos, besos y caricias que se daban en todo momento. Los videos de diversos instantes durante dicha presentación aparecieron en cuentas de Instagram de fanáticos del intérprete de "Botella tras botella". Cazzu y Christian Nodal Cazzu y Christian Nodal | Credit: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Spotify; Photo Gamma Group/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas se pronunciaron ante este momento. "Que bonitos se ven juntos"; "Que lindos"; "Ese es amor del verdadero, el se ríe de las locuras de mi Cazzu hermosa"; "Solo diré hay casos en los que una persona te puede dar en apenas unos meses lo que otra persona no te dió en años y no tiene nada que ver con dinero"; "Cazzu es hermosa súper talentosa y excelente artista. Me encanta esta pareja", y "Se ven muy enamorados hacen una linda pareja", fueron algunos comentarios. Christian Nodal y Cazzu dejan en evidencia que están disfrutando de su noviazgo y no dudan en divertirse como cualquier pareja de jóvenes.

