¡Nodal y Belinda anuncian su compromiso!

Las reacciones no se hicieron esperar: en menos de una hora, el anuncio de su compromiso se acercaba al millón de me gusta. "¿Le pidió matrimonio?", preguntaba una fan anonadada; "me muero, estoy llorando", decía alguien más; "ya tenía nuestro futuro planeado", se lamentaba una enamorada...

"Me sacó a bailar y no lo vi fuera de lo normal", recordaba entonces Nodal de su primer encuentro con la mexicana. "Se me hizo guapísima". Después se reencontraron en La Voz: "Me gustaba demasiado. Al punto que me daban nervios espantosos [estar a su lado]. Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle".