Christian Nodal y Akwid juntos, ¿qué se traen entre manos? Luego de una divertida y sorpresiva velada junto a Christian Nodal, el vocalista de Akwid, Sergio Gómez, aseguró que planean un dueto juntos. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras cumplir con una ocupada agenda de trabajo, Christian Nodal se tomó un tiempo para disfrutar entre amigos y convertir uno de sus sueños en realidad. El joven cantante de música regional mexicana invitó al dúo Akwid para compartir una velada, en la que confesó su gusto por la música del grupo de música regional urbana. ¿Dueto a la vista? ¡Sí! Y puede ser muy pronto, según Sergio Gómez, vocalista de Akwid, que integra junto a su hermano Francisco Gómez. A los dos les tomó por sorpresa la invitación de Nodal. “Nuestro socio en Parral Music recibió una llamada [que decía] que Christian estaba muy interesado en invitarnos. Envió por nosotros y de un día para otro fuimos a Guadalajara, Jalisco, a encontrarnos con él, tenía mucho interés [en conocernos]”, dijo Sergio a People en Español. “Fue completamente inesperado”. De acuerdo a Sergio, tanto él como su hermano Francisco ignoraban que Nodal fuera fan de su música y mucho menos que se supiera sus canciones, por lo que escucharlo interpretarlas fue fascinante. “No teníamos idea de que era un gran fanático hasta que llegamos y la manera que nos recibieron. Estaba extremadamente emocionado, un sueño de niño hecho realidad y nos dijo que éramos una gran influencia para él al hacer lo que hace musicalmente”, comentó. “Lo que más nos sorprendió aparte de todos los abrazos y besos, es que se sabía toda nuestra música y quería hacer algo loco y pasar un buen momento cantando nuestras canciones. Fue chistoso, estaba cantando nuestra música como un niño en una tienda de dulces. Estaba pasando un momento estupendo y nosotros también. Fue una linda sorpresa”, agregó. Al pasar la noche, a Nodal se le unió Gerardo MX para una sesión de free style. “Cantaron nuestras canciones, nunca habíamos visto eso antes. Dos grandes artistas cantando nuestra música frente a nosotros [fue] realmente maravilloso”, resaltó Gómez. Además de música, en la fiesta no faltó buena comida y bebidas, que disfrutaron hasta altas horas de la noche. “Unas carnes muy deliciosas, [había] un chef preparando comida. Estábamos en el medio de la nada pasándola bien, como gente [normal], como creadores, como artistas conociéndonos, fue muy placentero”, relató. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero el junte de talentos no fue en vano y al terminar la velada los artistas acordaron crear algo que dure para siempre. “Queremos hacer algo juntos, hacer música, algo eterno”, adelantó el cantante. “[Christian] usó el ejemplo que nuestra música no pasa [de moda], se regenera con el tiempo entre los jóvenes y los nuevos artistas”. “Es chistoso como cada artista que conocemos ahora nos cuenta cómo nuestra influencia y nuestro éxito los llevó donde están ahora, en hacer algo diferente, creativo, fuera de lo normal. Estamos realmente bendecidos y agradecidos de escuchar estas palabras de gente maravillosa y estamos 100 por ciento [dispuestos] a hacer eso [con Nodal]”, agregó. Advertisement

Close Share options

Close View image Christian Nodal y Akwid juntos, ¿qué se traen entre manos?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.