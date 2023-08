Christian Nodal revela que vivirá con Cazzu y su bebé en una casa rodante A punto de debutar como padre, Christian Nodal sorprende al dar a conocer cómo será su nuevo hogar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos meses, Christian Nodal y su novia Cazzu dieron a conocer que estaban esperando un bebé. Semanas después, el intérprete del tema "De los besos que te di" reveló que tendrían a una nenita. Como el cantante es de origen mexicano y la compositora argentina, mucho se había especulado de dónde vivirá la pareja; ahora, esa duda fue despejada por el artista quien causó sorpresa al decir cuál es la idea para compartir el familia. "Vamos a movernos toda la familia en una casa rodante, un motorhome", reveló Nodal a la revista mexicana Vogue. "Va a ser un momento precioso". Aunque esta idea podría parecer descabellada para muchos, no lo es para Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la famosa, ya que apoya por completo a su pareja sentimental, debido a que así podrán combinar sus carreras profesionales con su parte personal. "Me encanta poder mezclar los dos mundos con la fragilidad que conlleva tener un bebé. Me imagino los caminos y poder disfrutar y pararnos en cualquier lugar. Salir y conocer comidas, lugares, personas", expresó Cazzu. "Y todo ello con la bebé". Christian Nodal Concert In Madrid Credit: Mariano Regidor/Redferns SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A solo unas semanas de que ambos tengan a su pequeña en los brazos, el representante de regional mexicano no puede negar que esta etapa ha resultado muy enriquecedora para él, particularmente a nivel laboral. "[Ser papá] me ayudó a tranquilizarme porque siempre he sido muy compulsivo con el trabajo", concluyó. Mientras tanto, Cazzu está tomando un receso hasta que llegue el momento del parto. Por su parte, Christian Nodal continúan realizando conciertos en Estados Unidos, México y Latinoamérica.

