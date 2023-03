Christian Nodal captado en video cantándole una canción romántica a una bella chica que no es su novia Cazzu Christian Nodal hizo muy feliz a una bella fanática, cantándole una de sus canciones románticas. ¿Qué piensa su novia Cazzu? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christian Nodal fue captado en video cantándole una canción romántica a una bella chica que no es su novia Cazzu. El cantante de 24 años dio serenata de cerquita a una joven fanática que fue a uno de sus conciertos. El cantante mexicano subió a una fanática llamada América al escenario en un concierto en Los Mochis, Sinaloa. La joven tenía un cartel que llamó su atención y él le cantó uno de sus temas más románticos en tarima, haciéndola temblar de felicidad al tener frente a ella a su ídolo. "Nodal ya me dijo que soy perfecta y todo lo que él quiere, no espero menos", escribió ella en Twitter con el video, que ya se ha hecho viral. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN América, luciendo un sombrero y vestuario dorado, se ve de espaldas, sentada en el escenario mientras Nodal le canta su tema "Eres". Christian Nodal Cazzu Credit: (Manny Hernandez/Wireimage) En su cuenta de Twitter, América publicó una foto suya antes del concierto con un cartel que dice: , "Vine sola a verte. ¿Me cantas al oído 'Eres'?". ¡Su deseo fue concedido! Por suerte la cantante argentina Cazzu parece no ser celosa. La pareja acaparó miradas en Premio Lo Nuestro en Miami, donde la pancita de Cazzu generó rumores de posible embarazo. Los fanáticos notaron que Nodal le cubría amorosamente a su novia la pancita en la alfombra roja, abrazándola, lo cual generó especulaciones de que podrían estar esperando un bebé. Cazzu Christian Nodal Credit: (Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy) Hasta ahora, los cantantes no han dado declaraciones públicas al respecto.

