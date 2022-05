Christian Nodal sufre fuerte accidente en pleno escenario Una fuerte lesión fue el resultado del accidente que Christian Nodal tuvo hace unos días. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace algunos meses, Christian Nodal ha iniciado una extensa gira por Latinoamérica y Estados Unidos; justamente, el pasado fin de semana se presentó en Cayalá, Guatemala. Durante su concierto, el exnovio de Belinda estaba caminando emocionado por el escenario cuando se dobló completamente el pie izquierdo; lo cual, ocasionó que se cayera al piso, sim embargo, pudo detenerse con ambas manos antes de que su rostro golpeara contra el escenario. Tiempo después, el intérprete de "De los besos que te di" dio a conocer una imagen donde aparece con el pie vendado. "Hoy besé el escenario", fue el texto que utilizó para acompañar la historia con dicha fotografía que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Cristian Nodal Univision's Premio Lo Nuestro 2020 - Arrivals Cristian Nodal | Credit: Photo by Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe destacar que el incidente no impidió que el también compositor continuara con el espectáculo como estaba planeado, quizá fue hasta después de concluido que recibió la ayuda profesional requerida. Si bien, hasta el momento, el representante de regional mexicano no ha realizado ninguna otra declaración sobre lo ocurrido con su pie, aprovechó su red social para apoyar a un colega, Gohn, con quien ya está preparando un nuevo sencillo. De hecho, ambos están trabajando en un estudio de grabación. Christian Nodal "Sigan a mi carnal Gohn", escribió Nodal en el video que subió en una de sus historias en Instagram. "Se viene el himno de los dolidos. Un orgullo tenerlo en mi disquera. A echarle porras". Habrá que esperar para saber si Christian Nodal habla a detalle de lo ocurrido en ese accidente. Mientras tanto, tal como dejó ver, continúa realizando sus compromisos profesionales.

