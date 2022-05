Christian Nodal sorprende al posar en ¡Playboy! Un nuevo éxito se anota Christian Nodal.Mira aquí las sexys imágenes del cantante en la famosa revista para caballeros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin duda, Christian Nodal está en los cuernos de la luna gracias a sus éxitos profesionales. El cantante, quien ha recuperado su soltería tras haber estado comprometido en matrimonio con Belinda, ha logrado una serie de reconocimientos en la industria musical; al mismo tiempo, sus sencillos continúan colocándose en los primeros lugares de las listas de popularidad en diversos países. Ahora, sorprende al ser portada de la icónica revista para caballeros Playboy. Fue el intérprete de "Botella tras botella" el encargado de hacer el anuncio. "El nodal es portada de Playboy, jejeje", escribió en su cuenta de Twitter. Además, presentó la portada y diversas fotografías de las páginas interiores en su perfil e historias de Instagram. Este anuncio no pasó desapercibido entre los internautas, quienes no dudaron en llenar de elogios al compositor ante este logro profesional. "Oh mi Dios. Que sigan tus éxitos; que Dios siga obrando en tu vida milagros y que ¡sigas llevando a México muy alto!", mencionó una usuaria. Christian Nodal Credit: Manuel Velasquez/Getty Images for The Latin Recording Academy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Corazón, la verdad me había asustado pensé que eran otro tipo de fotos, qué bueno que no. No necesito verte de otra manera, con ver tu carita con esos ojitos bellos y ¡esa hermosa sonrisa! Estoy feliz"; "Que buen regalo de Día de las Madres, pero quería ver un poquito más"; "Acabo de ver las fotos, no puedo con esto; demasiado para mis ojos. ¡Qué bello!", y "Me compras todo", mencionaron en Twitter. "Aparte de romperla como artista, ya quieres dejar sin trabajo a los modelos también"; "Todo un playboy mi compirri [compadre]"; "Número 1 de México, le cale a quien le cale"; "¿Hay algo que no sepa hacer bien este hombre?"; "Muchas felicitaciones y bendiciones"; "Eres lo mejor", y "Si la reviste viene contigo ¡me compro todas!", fueron otros comentarios en Instagram. Además de esta portada, Christian Nodal anunció que en breve lanzará un nuevo tema donde mezcla el regional mexicano con ritmos urbanos.

