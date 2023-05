Triunfal paso de Christian Nodal por Ciudad de México termina en un juzgado Tras su concierto en el Foro Sol el sonorense se presentó ante un juzgado civil al lado de sus padres Silvia Cristina Nodal y Jaime González Terrazas. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christian Nodal Concert In Madrid Credit: Mariano Regidor/Redferns La noche del pasado 27 de mayo el cantante Christian Nodal cumplió un anhelado sueño al abarrotar el Foro Sol de la Ciudad de México para estremecer a más de 60,000 almas con sus canciones. Ahí, el nacido en Caborca, Sonora, compartió escenario con su amada novia Cazzu —con quien espera su primer hijo— e interpretó sus éxitos con invitados de lujo como Ana Bárbara y Ángela Aguilar. Pero la visita del artista a la capital terminó con diligencias importantes, específicamente su visita de este lunes al juzgado número 13 de distrito en materia civil para tratar el asunto de la demanda en contra de sus padres Jaime González y Silvia Christina Nodal por fraude genérico, que se ha convertido en un dolor de cabeza para la familia. Acompañado por sus progenitores Nodal acudió a la cita vestido con camiseta blanca, jeans y gorra de béisbol, según detallan fotos publicadas por el diario local El Universal y a otras fuentes. Ahí el artista firmó documentos ante peritos de grafoscopia. Christian Nodal celebrando su sueño de pisar —y llenar— el Foro Sol de Ciudad de México: SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN En dicha cita Nodal y sus padres habrían comparecido y firmado un nuevo amparo ante el pleito legal que mantienen con Universal Group México, S.A. de C.V., antigua disquera del artista. El juego están los derechos de las canciones del intérprete conocido internacionalmente por temas como "Botella tras botella" y quien actualmente promueve su disco Forajido EP2. En juego se encuentran mucho dinero y los derechos de ciertas canciones del artista. Abogados de Universal afirman que existen documentos que prueban los pagos realizados a cambio de las canciones en disputa. Según documentos enviados por abogados de la disquera al programa Ventaneando (TV Azteca) existe un contrato del 2017 firmado por el padre del artista. En la querella se destacan dos temas musicales: "Nace un borracho" y "Dime cómo quieres".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Triunfal paso de Christian Nodal por Ciudad de México termina en un juzgado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.