Christian Nodal salva la vida de un fanático Un joven chileno contó su historia al propio Christian Nodal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, Christian Nodal aseguró que sería feliz si su música podía ayudar a las personas; todo parece indicar que ese sueño se ha cumplido. Alvin Gallardo, un fanático del cantante dio a conocer su historia y cómo la música del representante de regional mexicano le ayudó a salir adelante. Todo ocurrió cuando el muchacho de origen chileno sufrió un accidente cerebral, cuyo pronóstico era desolador. "Me dijeron que no podría volver a cantar, tocar guitarra, ni hablar bien, entonces conocí su música [la de Christian Nodal]. Y su música me hizo feliz, me dio fuerza, me dio energía, lo escuchaba sin parar y hoy en día me sé todas su canciones", explicó Gallardo en un video que dio a conocer en un video que se hizo viral. "Después de ese accidente ha sido el soundtrack de mis días. Quiero decírselo en persona, darle un abrazo, tomarme una foto con él y darle las gracias. Christian, me salvaste". Gracias a Cristy Nodal, madre del intérprete de "Botella tras botella", y Conchita Oliva, publirrelacionista del famoso, se logró llevar a cabo la reunión. Así, el joven pudo estar con el compositor luego de que este ofreciera un concierto en Chile. Así Gallardo le explicó lo ocurrido a su ídolo. "Tu música me hizo volver a caminar, levantarme", mencionó. "Gracias por todo". Christian Nodal Credit: Alexander Tamargo/Telemundo via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nodal le respondió con un efusivo abrazo. Luego convivieron un rato. El video con este emotivo momento lo dio a conocer el fanático en su cuenta Instagram. "Si estamos vivos es para soñar y los sueños se hacen realidad", escribió para acompañar el audiovisual y otras imágenes de la reunión. "Gracias a muchas lindas y buenas personas, y a la humildad de mi gran ídolo, pude conocerlo, abrazarlo, hablarle, y tener fotos con él. Es tan increíble que hasta me firmó un cuadro que yo llevaba", agregó. "Mi reacción de felicidad máxima, llegando a saltar de alegría, nunca la olvidaré. Gracias vida hermosa por darme estas alegrías después de tantas cosas difíciles". Christian Nodal se mostró en todo momento muy amable y conmovido por la situación; además, no ha querido hacer alarde de esta buena acción a nivel público.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Christian Nodal salva la vida de un fanático

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.