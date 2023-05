Christian Nodal revela por error sexo del bebé que espera Luego de que Cazzu y Christian Nodal, dieran a conocer que se convertirán en padres pronto, ahora el cantante dijo sin querer cuál es el sexo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 15 de abril de 2023, Cazzu y Christian Nodal dieron a conocer, cada uno en sus respectivos conciertos, que estaban esperando a su primer bebé, luego de que las especulaciones al respecto estuvieran a la orden del día. Así, los famosos no dudan en presumir lo felices que están de convertirse en padres. Sin embargo, habían mantenido en secreto el sexo de quien sería su primogénita o primogénito hasta ahora. El intérprete del tema "De los besos que te di" estaba hablando sobre la intención que tenía de quitarse los tatuajes y abrir una tienda alusiva cuando reveló que esperan a una nena. "Voy a abrir un Tattoo Shop en Los Ángeles también", mencionó al programa colombiano Lo sé todo (Canal 1). "Pasa que me gustaría que mi hija conozca, que conozca mi carita [sin mis tatuajes]". Sin embargo no quiso decir más cuando se le pidió corroborar que espera a una niña, el famoso ya no quiso decir más. Christian Nodal Christian Nodal | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El representante de regional mexicano declaró hace un tiempo su interés por ser padre joven, tal como ocurrió con sus progenitores. De hecho, su madre Christy Nodal se ha mostrado públicamente muy feliz de convertirse en abuela y ha llenado de elogios a su nuera. Cazzu y Christian Nodal La cantante ha revelado que ella y su novio viven en su natal Argentina, aunque se desconoce si la nenita nacerá en ese país, México o Estados Unidos, donde el compositor se mudó hace un tiempo y tiene una casa. Lo único que es ha sido evidente es la alegría que embarga a Christian Nodal por su próximo debut como padre.

