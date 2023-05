Christian Nodal revela quien le rompió el corazón: "Juraba que me iba a casar con ella" Por primera vez, Christian Nodal se sincera sobre la novia que le ocasionó un gran dolor emocional ¿de quién se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diversas ocasiones Christian Nodal ha sido sincero y se ha confesado un romántico; también mencionó en repetidas ocasiones que desde siempre había pensado en formar una familia y ser un padre joven. Ahora que está a punto de cumplir su sueño y espera de su primer bebé, que será una niña, junto a su novia Cazzu, reveló cuándo fue la primera vez que le rompieron el corazón. "Dicen que el amor más importante es el infantil. Tuve una novia a los 12 años, yo juraba que me iba a casar con ella y que iba a ser la mamá de mis hijos. Tenía un mundo de los dos", reveló Nodal al podcast Escuela de nada. "[Pensaba] 'vamos a ir a la misma universidad' y me terminó. fue un dolor como de ocho meses". Esa fue una de las primeras experiencias que al intérprete de "Adiós amor" lo hizo aprender a amarse a sí mismo. "Descubrí el amor propio muy tarde, como ya muy muy grande, ¿me entiendes?", confesó. El representante de regional mexicano está consciente que en el amor ha tomado decisiones equivocadas y se ha topado con parejas sentimentales que no eran lo que esperaba; por ello, se dio cuenta que debía ser selectivo en ese aspecto de su vida. Christian Nodal Credit: Ethan Miller/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te pueden contar misa, hay personas que son el mismísimo diablo, pero parecen el mismísimo Dios, la culpa es de uno", advirtió. "Cuando decides estar con alguien es por opción, una decisión de que 'en este tiempo estás sumándome, porque hasta los problemas son buenos para conocerse"'. Esas experiencias han quedado atrás y ahora Christian Nodal está muy feliz de formar una familia al lado de Cazzu. Además, pronto tendrá en los brazos a su nenita.

