Christian Nodal revela el nombre que quiere para su primera hija En un encuentro con una fan, Christian Nodal ha revelado qué nombre le gustaría poner a su hija, cuando la tenga. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los cinco hijos que Christian Nodal y Belinda querían tener juntos ya parece una ilusión del pasado. Ahora que cada quien ha tomado su camino, el cantante sigue con la idea de convertirse en padre en algún momento y reveló cuál será el nombre de su primogénito. Fue durante un intercambio con sus fanáticos que Nodal le preguntó a una admiradora cuál era su nombre para compartir un saludo personalizado en sus redes, y casualmente ella tenía el mismo nombre que él quiere ponerle a su bebé, si fuera una niña. "Wey cuando tenga una hija se va a llamar Nirvana", dijo el cantante de regional mexicano a uno de los miembros de su equipo de trabajo. Cuando Nodal y Belinda estaban en el punto álgido de su relación aseguraron que querían convertirse en padres muy pronto. "No tengo bien planteado cómo va a ser cuando pasen esas cosas. No sé si vamos a hacerlo público o privado, pero es algo que hasta la fecha no se ha hablado", dijo en una conferencia de prensa tras rumores de un posible embarazo. Belinda y Christian Nodal Credit: Mezcalent.com (2) "Mi pareja y yo somos muy de hacer las cosas paso a paso y bien hechas. Nos acabamos de comprometer, sigue la boda, que nos disfrutemos un ratito y luego el bebé. Paso a pasito", dijo entonces. En ese momento el cantante de 23 años dijo que cuando cumpliera 24 quería procrear junto a Belinda, pero no un hijo ni dos. "Quisiera tener unos cinco hijos", sostuvo. Nodal Belinda compromiso Credit: IG Nodal Esos planes ya no podrán ser una realidad, al menos junto a Belinda, quien se ha alejado de México y se ha ido a instalar a su España natal tras la ruptura de la pareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A Nodal, por su parte, se le ha visto cenando junto a una chica guapísima, pero hasta el momento no ha oficializado ningún otro noviazgo.

