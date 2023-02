Christian Nodal revela foto íntima junto a su novia Cazzu Previo a un concierto, Christian Nodal puso al descubierto una foto con Cazzu que ha causado revuelo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Cristy Nodal, madre de Christian Nodal, dio a conocer que convive con su actual nuera Cazzu de manera armoniosa, debido a que ambas estuvieron, junto al resto de la familia del representante de regional mexicano, en el concierto de Alejandro Sanz donde el el cantante mexicano tuvo una participación especial. Ahora, el intérprete del tema "De los besos que te di" vuelve a ser el centro de las miradas tras mostrar un momento íntimo al lado de su novia. En la imagen se ve al también compositor tomándose una fotografía frente a un espejo del baño; porta una bata blanca del hotel donde se hospeda. También se aprecian algunas joyas que están en el lavabo. A su espalda se encuentra la cantante portando uña atuendo similar y luce el pelo mojado. "Saltillo, Coahuila. Nos vemos esta noche", fue el texto que puso en la instantánea que posteó en una de sus historias de Instagram. Un día antes, Nodal también había mostrado una serie de fotografías al lado de la compositora argentina tras haber estado juntos en la ceremonia de los Premios Lo Nuestro. En ellas, se ve la buena relación que mantienen, ya que a ambos se les ve sonrientes y muy cariñosos. Christian Nodal y Cazzu Credit: Manny Hernandez/Wireimage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas reaccionaron a las imágenes de inmediato. "Definitivamente esa mujer vino a sumar a tu vida y a darte la estabilidad emocional que merecías. Bendiciones para ambos. Se nota que debajo de esa apariencia tienes a una mujer muy linda y muy leal"; "¡Te mereces lo más bonito del mundo!", y "Que hermosa mujer tienes a tu lado", fueron algunos comentarios. Christian Nodal y Cazzu Mientras tanto, Christian Nodal continúa realizando diversas presentaciones en México y Estados Unidos; además, para el mes de mayo ofrecerá un concierto en Madrid, España, donde seguramente estará acompañado de Cazzu.

