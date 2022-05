Christian Nodal revela que está dejando una adicción: "La abstinencia es un infierno" El cantante Christian Nodal ha iniciado una batalla personal para terminar con una adicción que ha tenido durante algunos años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Christian Nodal fue sincero y reveló que en alguna época gustaba de tomar alcohol, nunca había mencionado que tenía otra fuerte adicción, hasta ahora. El cantante de regional mexicano, quien está triunfando a nivel internacional, dio a conocer que fuma cigarros; sin embargo, ha iniciado un proceso de desintoxicación, lo cual no le está resultando sencillo según confesó. "Les quiero compartir algo", mencionó Nodal en su cuenta de Twitter. "Sin hacer el cuento largo el cigarro ha estado en mi vida en los peores y mejores momentos pero estoy harto de los males necesarios. Jure jamás en la vida fumar un cigarro. Llevo tres días y la abstinencia es un infierno". Además, el intérprete de "Ya no somos ni seremos" quiso rematar con un mensaje de apoyo a quienes, como él, están por el camino de alejarse de alguna adicción. "¡Si yo puedo, tú puedes!", agregó. Los fanáticos de inmediato le mostraron su respaldo y hasta dieron consejos al también compositor. "Confieso que fui chimenea andante por unos cinco años aproximadamente; crecí en un ambiente que todos lo hacían. Un día me mudé de ciudad y dejé todo incluido el cigarro. No es para nada fácil, pero voy ganando años y años; estoy feliz por ese logro. ¡Si se puede! ¡Tú puedes!", mencionó una cibernauta. Christian Nodal Christian Nodal | Credit: Gamma Group/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Verás que si puedes! ¡Ánimo, es por tu bien y por el de todos los que te rodean!"; "Sé que vas a poder con esto y más"; "Me alegra que hayas tomado esa decisión, vamos que tu puedes lograr todo lo que te propongas"; "La aceptación de que es algo que no te hace bien es el paso uno. De ahí, poco a poco, me siento tan orgullosa de ti y estoy segura que tú puedes con esto"; "El punto es saber que es para tu propio bien, todo exceso no es bueno", y "Sigue adelante, día a día sentirás menos la necesidad de fumar. Tü puedes eso y más. Te deseo todo lo mejor del mundo, no hay nada que no se pueda lograr y tú eres el vivo ejemplo que todo lo que se propone uno lo logras", agregaron. Poco después, Christian Nodal agregó que además de combatir una adicción, es un mensaje que pretende motivar a las personas para acabar con lo que les hace daño. "Sé que muchos de mi público no fuman, pero el mensaje no es el cigarro. Es que podemos mandar a la mierda todo lo que nos destruye y al mismo tiempo nos hace sentir bien. Les mando mucho amor y paz", concluyó.

