¿Cómo se dio el flechazo? Christian Nodal revela cómo empezó su noviazgo con Belinda El cantante mexicano rompió el silencio sobre su nueva relación amorosa con su compatriota y colega y por primera vez confesó cómo surgieron las llamas del amor. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante mexicano Christian Nodal rompió el silencio sobre su nueva relación amorosa con Belinda y, por primera vez, reveló cómo surgieron las llamas del amor. Durante una entrevista en el programa mexicano Sale el sol, el intérprete de “Adiós amor” dijo estar emocionado de esta nueva experiencia que catalogó como “totalmente diferente” a las que ha vivido en su pasado por la atención que su hoy novia genera en los medios de comunicación. Image zoom “Creo que es una experiencia totalmente diferente a lo que he vivido y yo no estaba acostumbrado. El otro día estábamos en un lago y había drones y todo eso; es una experiencia bastante diferente y ya me hacía falta andar así de buenas todos los días”, dijo el cantante. Sobre cómo surgió su romance, explicó que cuando se conocieron fueron solamente amigos. El flechazo se dio cuando ambos participaron como jueces en el programa La voz México. Image zoom “El amor es bonito, estuvo loco. Ya habían pasado unos premios y ahí fue el primer contacto que tuvimos como amistad. Luego, ya en La voz... ahí ya se dio todo”, admitió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto a los memes que se han hecho virales sobre su nueva relación, el artista de 21 años confesó que es un amante de los chistes gráficos ya que éstos le sirven para alegrar su día y reírse un rato. “Tengo un amor grande por los memes. Es como si estoy de malas y me llega un meme chistoso, me hace el día sabes. Vi varios memes ahí y te digo no estoy acostumbrado, pero son cosas que siempre pasan y mientras más crece todo igual la gente empieza a hablar”, opinó. Ante las especulaciones de que su romance sería un truco publicitario para impulsar el programa o su carrera y la de Belinda, Nodal dijo que eso es falso. Si bien el joven no especificó en qué ceremonia conoció a la cantante, hace unos días se hizo viral un video donde Belinda aprovechó su presentación en los Premios de la Radio 2019 para bajar del escenario y cantar y bailar junto al intérprete el tema “Amor a primera vista”.

