"Quiero disfrutar lo que me gano": Christian Nodal a críticas por irse a vivir a Estados Unidos Las declaraciones de Christian Nodal de que abandonaba México para mudarse a Los Ángeles han generado una gran polémica entre sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las declaraciones de Christian Nodal de que abandonaba México para mudarse a Los Ángeles y así poder disfrutar con seguridad de una vida de lujos, ha destapado una gran polémica entre sus seguidores. Ahora el intérprete de regional mexicano, que este jueves brilló en los Latin AMAs, respondió a cada una de las críticas recibidas tras su decisión. Hace unos días el cantante contaba a sus seguidores de sus nuevos planes en Estados Unidos. "Es que es muy complicado vivir en México, es como, no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo el mundo va a saber donde vives, todo el mundo va a saber en qué carro andas", dijo. El joven de 23 años dijo que en México era el único que tenía un Ferrari, lo cual limitaba su privacidad pues todos sabían dónde iba. En cambio, dijo, esto no sucede en Estados Unidos. "Aquí no, por eso me gusta más aquí", aseguró. Christian Nodal Christian Nodal | Credit: Mezcalent Estas declaraciones no fueron muy bien aceptadas por muchos, y el mexicano salió a responder a sus detractores. "Duré un ratote contándoles por qué me gusta Estados Unidos y que probablemente me quede aquí y salen con sus m*madas de que me quedo por presumir lujos", dijo Nodal en Twitter. "Claro! Quiero disfrutar lo que me gano pero omitieron la parte donde no tengo privacidad y la seguridad es fea. Es novedad?", añadió el joven, en referencia a la inseguridad que se vive en México. Christian Nodal Credit: (Frazer Harrison/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El ex de Belinda ha recibido todo tipo de comentarios por sus declaraciones. Están quienes lo apoyan pero también quienes afirman que todo lo que tiene se lo debe a su público. "Lo que presumes se lo tienes que agradecer a tu público que compra los billetes para tus conciertos y consume tu música"; "cariño eres personaje público y ganas lo q ganas por tu público !! Por qué exiges privacidad?"; "es la mejor decisión que puedes hacer. Quién en su sano juicio puede querer vivir en este país plagado de inseguridad?"; "no te gusta México para vivir. Pero sí para recibir su dinero... que cómodos somos", le dijeron.

