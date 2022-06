Impactante ¡Christian Nodal confiesa que quiso suicidarse! El duro episodio ocurrió cuando el cantante nacido en Caborca, Sonora, era más joven y vivía con su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En un año sin precedentes para Christian Nodal —quien ha pasado de los brazos de Belinda a los de la también cantante Cazzu— siguen los éxitos. Como el que el intérprete nacido en Sonora, México, se ha anotado al convertirse en el primer intérprete de música regional mexicana en ocupar la portada de la revista especializada Rolling Stone en su más reciente edición. Como corresponde, en la entrevista concedida a dicho medio el artista de 23 años desnuda su alma para contar episodios sorprendentes de su vida. Y sin duda el que quizás ha sorprendido más es el momento en el que él, desesperado por las vicisitudes intentó arrojarse al vacío para quitarse la vida. Según dicha publicación, Cristy Nodal, madre del cantante, sufrió de epilepsia y su padre llevaba a cuestas la responsabilidad de toda su familia. "No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño", afirmó el cantautor de TK años sobre el difícile episodio. "Mi abuela me salvó: '¡Christian! ¡Chamaco pendejo!'"", prosiguió el intérprete de "Botella tras botella" y "Adiós amor", entre otros muchos temas, al explicar quién fue ese ángel de la guarda que evitó que las cosas acabaran en tragedia. Posteriormente sería esa misma persona, su abuela, quien ya mudados con la familia a Estados Unidos, encaminaría al joven Nodal por el rumbo de la música al llevarlo al templo mormón al que ella acudía y donde el ex de Belinda adoptaría la trompeta como su instrumento predilecto. Christian Nodal en la portada de la revista Rolling Stone en Español: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El amor por su madre, por su abuela y por su familia extendida el que lo ha sostenido e impulsado al estrellato, como él mismo contó a People en Español cuando ocupó nuestra portada como Pareja del Año con Belinda. "Se me hizo de la chi***da no poder estar con la familia yo siempre estoy con mi familia prácticamente. No poder celebrar con mi abuela o con mi hermanita que se graduó", explicó en aquel entonces sobre la separación ocurrida por la cuarentena por COVID-19. "Todas esas cosas que son parte de la vida que son tan bonitas". "[Ha sido] un tiempo para reflexionar", reflexionó sobre aquellos momentos donde COVID-19 regía nuestras vidas. "Tener ese balance que uno necesita, reflexionar sobre todas las cosas malas, sobre todas las bendiciones que uno tiene en la vida". Y que lo diga.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Impactante ¡Christian Nodal confiesa que quiso suicidarse!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.