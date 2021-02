Close

Christian Nodal presume el talento escondido de Belinda: ¿cuál es? Los tortolitos se encuentran en España, donde la actriz y cantante grabará la serie para Netflix Bienvenidos a Edén. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Belinda empacó sus maletas y se trasladó a España, donde pasará las próximas semanas grabando su debut para Netflix como parte de la serie titulada Bienvenidos a Edén. Contrario a las especulaciones, la cantante y actriz llegó muy bien acompañada a su tierra natal por su inseparable novio, el también cantante Christian Nodal, callando así los rumores sobre el futuro de la pareja. Los tortolitos parecen estar más enamorados y unidos que nunca, y para muestra un botón. Belinda parece estar disfrutando al máximo este tiempo con el cantante, complaciéndolo como toda una ama de casa, y Nodal no podría estar más feliz. A través de sus redes sociales, Nodal compartió un vídeo dejando al descubierto las habilidades de su novia en la cocina. En la grabación, Belinda se muestra haciendo su mejor esfuerzo porque el desayuno de Nodal quede a la perfección. "Los mejores desayunos de mi vida son con la mejor chef. Te amo", escribió el intérprete en sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Instagram/@nodal Con tremenda chef, seguro que Nodal no pasará hambre durante su estadía en la madre patria, donde por el momento permanecerá para apoyar a la actriz en este nuevo proyecto, que el cantante ha calificado desde ya como su programa favorito. "Felicidades mi amor, estoy muy orgulloso, te mereces todo lo grande que está llegando a tu vida porque eres lo más bello y chingón que existe. ¡Bien merecido!", escribió Nodal en sus redes tras el anuncio. "Ya muero por estar acostaditos viendo mi serie favorita". Image zoom Credit: Instagram/@nodal Este es el regreso de Belinda a la televisión tras 10 años de ausencia y su primera vez que trabajará en su país natal. "Estoy muy emocionada de compartir este nuevo proyecto, tenía muchas ganas de trabajar en España por muchas razones", escribió la actriz en su cuenta de Instagram. "Esto te lo dedico a ti abuelita". La serie contará con ocho episodios y será grabada en diversas ciudades españolas, como Barcelona y Lanzarote.

