Cadena de oración para la mamá de Christian Nodal tras contagiarse de la COVID-19 Silvia Cristina Nodal anunció en su redes que el coronavirus "se hizo presente" en su vida y pide por el fin de esta "pesadilla" que le ha impedido celebrar la Navidad. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras muchos despedían este fatídico años con el amor y el calor de los suyos, otros lo hacían desde la soledad de su casa y en muy tristes circunstancias. Ese fue el caso de Silvia Cristina Nodal, la mamá del novio de Belinda, quien se enfermó de coronavirus, tal y como compartió en sus redes. Aseguró estar viviendo esta "pesadilla" en plenas fiestas, lo que le ha impedido poder celebrar en familia. "Gracias a todos por sus oraciones y, sobre todo, sus mensajes de aliento cuando más lo estamos necesitando", escribió emocionada en sus redes. Nada más darse la noticia los fans de Silvia Cristina no dudaron en hacer una cadena de oración para protegerla y pedir por su recuperación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El contagio la mantiene alejada de los suyos quienes desde la distancia le apoyan y mandan todo el cariño y la mejor energía para que se ponga bien lo antes posible. Mientras tanto, Christian Nodal recibía el 2021 con su amor y la familia de la cantante mexicana. Una fiesta que se caracterizó por el romanticismo y la buenísima onda entre el artista y sus suegros. Todo lo mejor en este nuevo año para todos y, especialmente para Silvia Cristina en estos difíciles momentos. Que pase pronto.

