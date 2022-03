Christian Nodal pide disculpas públicas: "Todo esto se salió de nuestro control" El cantante decepcionó a sus fans con un hecho que le valió un sinfín de críticas. Visiblemente afectado, Nodal, decidió compartir este video dando explicaciones de lo sucedido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Corren tiempos difíciles para Christian Nodal. Este fin de semana, el cantante vivía uno de los momentos más complicados de su carrera por el que se vio obligado a pedir una sincera disculpa a sus fans. En un video en las redes en el que se le notaba muy disgustado por la situación vivida, pidió disculpas a sus seguidores quienes horas antes habían manifestado su decepción con él. No cumplió con uno de sus compromisos más importantes que tenía agendado para este sábado y su ausencia casi sin explicación hasta el último minuto provocó reacciones, en algunos casos violentas, de su público. Christian Nodal Credit: Mezcalent El exnovio de Belinda debía estar en Medellín, Colombia, para llevar a cabo uno de sus más esperados conciertos. Sin embargo, no llegó. El hecho de que no lo hiciera no fue exactamente lo que enfadó a quienes le esperaban, en realidad fue la manera en que se hicieron las cosas lo que les decepcionó e irritó bastante. Y es que no fue hasta después de un rato y ya con el público preparado en sus gradas que no se anunció la cancelación de la presencia de Nodal. Se esperó hasta el último instante para dar a conocer que no iría. Los gritos, insultos y quejas de los allí presentes no tardaron en llegar al escuchar el anuncio por los altavoces. Las sillas volaron y las malas caras fueron las protagonistas de este tenso momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christian aseguró en su video que a pesar de todos sus intentos y los de su equipo fue imposible llegar. Las fallas técnicas de los aviones y los contratiempos climáticos fueron los culpables de su ausencia. "Tomé dos aviones diferentes, hubieron dos fallas técnicas, el clima no estuvo a nuestro favor, espero comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control", explicó. Christian Nodal Credit: Mezcalent A pesar de sus palabras y su promesa de regresar para cumplir su compromiso, el público siguió compartiendo sus quejas y desilusión.

